За что кошки так любят определенных людей? Раскрываем 5 секретов

Какие люди особенно нравятся кошкам?

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — удивительные и загадочные животные. Несмотря на свою самостоятельность и независимость, они способны привязываться к определенным людям. Но кто же эти счастливчики, которые пользуются особым вниманием и любовью наших пушистых питомцев?

Фото: flickr. com by yoppy, CC BY 2.0

Спокойные и сосредоточенные

Кошки обожают людей, которые ведут себя тихо, размеренно и не суетятся. Им нравится, когда их владелец сосредоточен на своих делах, но в то же время готов уделить внимание питомцу. Кошки чувствуют, что такие люди способны создать для них безопасную и комфортную обстановку.

Внимательные наблюдатели

Кошки тонко чувствуют, когда человек внимательно наблюдает за ними и пытается понять их настроение и потребности. Такие владельцы часто замечают малейшие изменения в поведении питомца и вовремя реагируют, чтобы сделать его жизнь приятнее.

Ласковые и нежные

Кошки тянутся к людям, которые могут их ласково погладить, приласкать и почесать в любимых местах. Им нравится, когда их любят и нежно обращаются. Тактильный контакт очень важен для кошек, это помогает им чувствовать себя в безопасности.

Терпеливые и неторопливые

Кошки ценят людей, которые готовы ждать, пока питомец сам проявит инициативу для общения. Им не нравится, когда на них давят или пытаются навязать свое общество. Терпеливые владельцы, которые дают кошке время освоиться, завоевывают ее доверие.

Предсказуемые и последовательные

Кошки любят, когда их хозяева ведут себя предсказуемо и последовательно. Им нравится распорядок дня и знакомые ритуалы. Такие люди помогают кошкам чувствовать себя в безопасности и комфорте.

Таким образом, кошки больше всего тянутся к спокойным, внимательным, ласковым, терпеливым и последовательным людям. Если вы обладаете этими качествами, ваша кошка просто не сможет не полюбить вас всем сердцем!