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Как уменьшить стресс у кота во время поездок: 5 советов для комфортного путешествия

Как уменьшить стресс у кота во время поездок
1:34
Зоосфера

Большинство котов придерживаются своего распорядка и привязаны к собственной территории, поэтому переезд на новое место может вызывать у них стресс. Можно ли сделать путешествие более комфортным для питомца? Конечно! Вот пять рекомендаций, которые помогут уменьшить его беспокойство и сделать поездку приятнее:

Как уменьшить стресс у кота во время поездок
Фото: freepik.com by freepic.diller, PDM

1. Создайте комфортное место в машине
Купите переноску для кота перед поездкой. Привыкание к ней важно, поэтому не стоит принуждать животное, а лучше проявите терпение и дайте ему время полюбить это место.

2. Возьмите с собой игрушки
Положите в переноску игрушки и вещи из дома. Они помогут коту почувствовать себя на своей территории и будут успокаивать его.

3. Закрепите переноску
Убедитесь, что переноска надежно закреплена в автомобиле. Это предотвратит её раскачивание и снизит уровень стресса у питомца, а также обеспечит безопасность при экстренном торможении.

4. Проведите пробные поездки
Чтобы кот привык к путешествиям, проведите несколько коротких поездок перед длинной. Это поможет ему привыкнуть к процессу и уменьшит страх перед дорогой.

5. Консультируйтесь с ветеринаром
Если кот всё ещё испытывает сильное беспокойство, обратитесь к ветеринару. Он может предложить успокоительные средства, такие как медикаменты, спреи, ошейники или диффузоры, чтобы облегчить состояние вашего питомца.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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