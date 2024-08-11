Как уменьшить стресс у кота во время поездок: 5 советов для комфортного путешествия

Как уменьшить стресс у кота во время поездок

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Большинство котов придерживаются своего распорядка и привязаны к собственной территории, поэтому переезд на новое место может вызывать у них стресс. Можно ли сделать путешествие более комфортным для питомца? Конечно! Вот пять рекомендаций, которые помогут уменьшить его беспокойство и сделать поездку приятнее:

Фото: freepik.com by freepic.diller, PDM

1. Создайте комфортное место в машине

Купите переноску для кота перед поездкой. Привыкание к ней важно, поэтому не стоит принуждать животное, а лучше проявите терпение и дайте ему время полюбить это место.

2. Возьмите с собой игрушки

Положите в переноску игрушки и вещи из дома. Они помогут коту почувствовать себя на своей территории и будут успокаивать его.

3. Закрепите переноску

Убедитесь, что переноска надежно закреплена в автомобиле. Это предотвратит её раскачивание и снизит уровень стресса у питомца, а также обеспечит безопасность при экстренном торможении.

4. Проведите пробные поездки

Чтобы кот привык к путешествиям, проведите несколько коротких поездок перед длинной. Это поможет ему привыкнуть к процессу и уменьшит страх перед дорогой.

5. Консультируйтесь с ветеринаром

Если кот всё ещё испытывает сильное беспокойство, обратитесь к ветеринару. Он может предложить успокоительные средства, такие как медикаменты, спреи, ошейники или диффузоры, чтобы облегчить состояние вашего питомца.