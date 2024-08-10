Как избежать клопов в отелях: советы по защите багажа и предотвращению укусов

Как избежать клопов в отелях

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Клопы — это распространённые паразиты, которые питаются кровью человека и животных. Они особенно активно размножаются в местах с большим потоком людей, таких как отели и хостелы. Эти насекомые могут попасть в ваш багаж, и распаковка чемодана может привести к неприятным последствиям.

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Если вы проснулись с укусами, это может быть признаком наличия клопов. Чтобы избежать появления этих "нежеланных гостей" среди ваших вещей, специалисты советуют хранить багаж в ванной комнате гостиницы во время отпуска. Это значительно усложнит их доступ к вашим вещам.

Если вы подозреваете, что останавливались в месте с клопами, лучше всего оставить чемодан закрытым на пару недель по возвращении домой, чтобы паразиты погибли сами. Быстрее справиться с проблемой можно, поместив вещи в горячую сушилку, что уничтожит как клопов, так и их яйца.