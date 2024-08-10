Зачем мама-кошка откусывает усы котятам: зоологи объяснили странное поведение животного

Кошки откусывают усы котятам, чтобы сохранить им жизнь

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Животные часто ведут себя необычно и даже странно — но это только на человеческий взгляд. Например, владельцы кошек нередко наблюдают, как мамы-кошки откусывают собственным котятам усы. На самом деле в таком поведении мурлыки нет ничего странного, успокаивают зоологи: кошки просто лишают котёнка возможности уползти в другое место и там погибнуть.

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Учёные напомнили, что усы, или вибриссы, это главный инструмент, с помощью которого кошки ориентируются в пространстве. Пользуясь ими, котёнок может удалиться на опасное расстояние от мамы кошки — единственной, кто может его защитить.

Котёнок с откушенными усиками далеко от мамы не уползёт, так как не сможет ориентироваться в пространстве. Так что, откусывая ему вибриссы, кошка всего лишь сохраняет своему отпрыску жизнь.