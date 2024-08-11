Смелость — их второе имя: самые отважные породы собак

Самые смелые породы собак

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Смелость — это черта, которая делает собак по-настоящему выдающимися. Сегодня мы расскажем о трех породах, которые не боятся ничего и всегда готовы встать на защиту своих владельцев.

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Доберман

Доберманы известны своей храбростью и преданностью. Они отличные охранники, которые не побоятся вступить в бой, если почувствуют угрозу.

Американский питбуль-терьер

Несмотря на их репутацию, питбули действительно смелые и защищают своих владельцев до последнего. Они имеют сильный характер и не боятся практически ничего.

Ши-тцу

Эта порода может показаться маленькой и хрупкой, но не дайте себя обмануть! Ши-тцу имеют удивительную смелость и будут защищать своих хозяев, несмотря на свои размеры.