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Смелость — их второе имя: самые отважные породы собак

Самые смелые породы собак
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Зоосфера » Собаки

Смелость — это черта, которая делает собак по-настоящему выдающимися. Сегодня мы расскажем о трех породах, которые не боятся ничего и всегда готовы встать на защиту своих владельцев.

Самые смелые породы собак
Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Доберман

Доберманы известны своей храбростью и преданностью. Они отличные охранники, которые не побоятся вступить в бой, если почувствуют угрозу.

Американский питбуль-терьер

Несмотря на их репутацию, питбули действительно смелые и защищают своих владельцев до последнего. Они имеют сильный характер и не боятся практически ничего.

Ши-тцу

Эта порода может показаться маленькой и хрупкой, но не дайте себя обмануть! Ши-тцу имеют удивительную смелость и будут защищать своих хозяев, несмотря на свои размеры.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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