Смелость — их второе имя: самые отважные породы собак

Смелость — это черта, которая делает собак по-настоящему выдающимися. Сегодня мы расскажем о трех породах, которые не боятся ничего и всегда готовы встать на защиту своих владельцев.
Доберман
Доберманы известны своей храбростью и преданностью. Они отличные охранники, которые не побоятся вступить в бой, если почувствуют угрозу.
Американский питбуль-терьер
Несмотря на их репутацию, питбули действительно смелые и защищают своих владельцев до последнего. Они имеют сильный характер и не боятся практически ничего.
Ши-тцу
Эта порода может показаться маленькой и хрупкой, но не дайте себя обмануть! Ши-тцу имеют удивительную смелость и будут защищать своих хозяев, несмотря на свои размеры.
Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.