Могут победить даже льва: самые сильные породы собак

Три самых сильных породы собак

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вы когда-нибудь задумывались, какие породы собак обладают огромной мощью? Если да, то вы попали по адресу! Мы расскажем вам о трёх породах, которые могут похвастаться не только внушительными размерами, но и выдающейся силой.

Фото: flickr.com by spaceodissey, CC BY 2.0

Канарский дог

Эта порода известна своей физической силой и мускулатурой. Канарские доги были выведены для охраны и защиты, и их мощные челюсти и огромные размеры делают их действительно устрашающими противниками.

Мастиф

Мастифы, особенно английские, отличаются внушительными размерами и силой. Эти собаки обладают невероятной выносливостью, что делает их отличными охранниками.

Ротвейлер

Ротвейлеры известны своей силой и мощной мускулатурой. Они очень умны и легко обучаются, что делает их отличными служебными собаками, а также надежными защитниками.