Школьники из тайского города Лопбури вынуждены вооружаться автоматами, чтобы защититься от агрессивных макак, заполонивших улицы. В социальных сетях появилось фото школьницы, идущей по дороге с автоматом и пакетом в руках, рядом с ней видны несколько приматов. По сообщениям местных жителей в соцсетях, макаки уже начали отнимать оружие у детей.
Массовое нашествие обезьян на город началось после пандемии коронавируса, когда поток туристов в Лопбури резко сократился, лишив приматов основного источника питания.
В поисках еды макаки начали грабить дома и предприятия, захватили местный торговый центр и стали нападать на покупателей. В результате владельцы некоторых магазинов были вынуждены закрыться. Местные жители активно закупают пневматическое и страйкбольное оружие, а также призывают правительство пересмотреть закон о защите обезьян.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.