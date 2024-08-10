Тайские школьники вынуждены защищаться от агрессивных макак с автоматами

Тайские школьники защищаются от агрессивных макак автоматами

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Школьники из тайского города Лопбури вынуждены вооружаться автоматами, чтобы защититься от агрессивных макак, заполонивших улицы. В социальных сетях появилось фото школьницы, идущей по дороге с автоматом и пакетом в руках, рядом с ней видны несколько приматов. По сообщениям местных жителей в соцсетях, макаки уже начали отнимать оружие у детей.

Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, CC BY-SA 2.0

Массовое нашествие обезьян на город началось после пандемии коронавируса, когда поток туристов в Лопбури резко сократился, лишив приматов основного источника питания.

В поисках еды макаки начали грабить дома и предприятия, захватили местный торговый центр и стали нападать на покупателей. В результате владельцы некоторых магазинов были вынуждены закрыться. Местные жители активно закупают пневматическое и страйкбольное оружие, а также призывают правительство пересмотреть закон о защите обезьян.