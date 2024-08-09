Сбежавший пингвин из сочинского зоопарка наслаждается свободой в Черном море

Пингвин, сбежавший из зоопарка в Сочи, не спешит возвращаться и в настоящее время плавает по Черному морю, сообщает "Интерфакс".
По словам специалистов, пингвины очень любят морскую воду. В море им комфортно, не жарко и есть много рыбы, утверждает ученый А. Кудахтин. Он отметил, что эти птицы могут долгое время проводить в море, периодически выходя на берег.
Эксперт также подчеркнул, что пингвины способны приспосабливаться к различным условиям. По словам очевидцев, пингвин пока не проявляет желания возвращаться на сушу.
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