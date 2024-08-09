Сбежавший пингвин из сочинского зоопарка наслаждается свободой в Черном море

Пингвин сбежал из сочинского зоопарка и плавает в Черном море

0:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Пингвин, сбежавший из зоопарка в Сочи, не спешит возвращаться и в настоящее время плавает по Черному морю, сообщает "Интерфакс".

Фото: Flickr by Christopher Michel, CC BY 2.0

По словам специалистов, пингвины очень любят морскую воду. В море им комфортно, не жарко и есть много рыбы, утверждает ученый А. Кудахтин. Он отметил, что эти птицы могут долгое время проводить в море, периодически выходя на берег.

Эксперт также подчеркнул, что пингвины способны приспосабливаться к различным условиям. По словам очевидцев, пингвин пока не проявляет желания возвращаться на сушу.