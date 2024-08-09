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Как обустроить вольер для собаки и нужно ли выгуливать питомца при вольерном содержании

Длина цепи 1,5 — 2 метра считается жестоким обращением с собакой
2:26
Зоосфера

Владельцы частных домов и охраняемых территорий часто содержат собак в вольерах или на привязи. Существуют определённые нормы по обустройству комфортного жилища для домашних питомцев и служебных собак.

Длина цепи 1,5 — 2 метра считается жестоким обращением с собакой
Фото: commons.wikimedia.org by Kalabaha1969, CC BY-SA 3.0

Размер вольера.

Площадь вольера должна быть достаточной для комфортного пребывания собаки. Для крупных пород, высота в холке которых превышает 60 см, рекомендуется площадь от 10 квадратных метров. Для собак высотой 50–60 см подойдут вольеры от 8 квадратных метров. Для средних и мелких пород вольер может быть до 6 квадратных метров.

Будка для отдыха.

В вольере необходимо предусмотреть будку, где собака сможет отдыхать. Для пола лучше выбрать дерево — это тёплый и легко дезинфицируемый материал.

Конструкция вольера.

Три стены вольера должны быть глухими, а четвёртую можно закрыть металлической сеткой или решёткой. Однако важно учесть, что размер между прутьями должен быть таким, чтобы голова животного не могла пролезть в них. Дверь в вольере должна открываться внутрь, чтобы предотвратить случайный побег.

Цепь для собаки.

При выборе цепи для собаки предпочтение следует отдавать лёгким и крепким изделиям из нержавеющих материалов. Для собак весом до 5 кг подойдёт двухмиллиметровая цепь, для собак весом 5–15 кг — трёхмиллиметровая. Животных весом от 15 до 25 кг лучше содержать на четырёхмиллиметровой цепи. Для собак весом до 40 кг выбирайте пятимиллиметровую цепь, а для крупных животных весом около 40 кг — шестимиллиметровую, желательно талевую.

Длина цепи должна быть не менее 4,5–5 метров. Содержание на цепи длиной 1,5–2 метра считается жестоким обращением с животными.

Выгул собаки.

Независимо от способа содержания собаки, её необходимо ежедневно выгуливать. Это могут быть прогулки на поводке и в наморднике за пределами участка или свободный выгул на территории. В любом случае важно исключить побег собаки. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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