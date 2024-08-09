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В Камчатском крае медведи стали чаще выходить к людям: эксперты объяснили, чего хотят косолапые

На Камчатке участились случаи выхода медведей к людям
1:31
Зоосфера

В Камчатском крае бурые медведи начали всё чаще выходить из леса в жилые районы. Властям региона поступило уже около 200 жалоб от местных жителей, сообщают argumenti. ru со ссылкой на АБН24.

На Камчатке участились случаи выхода медведей к людям
Фото: web.archive.org by lusika33, CC BY 3.0

По данным региональных СМИ, чаще всего встречи с косолапыми происходят в посёлках Соболево и Оссора. Медведи заходят на детские площадки и бродят по жилым кварталам, но в основном их привлекают свалки с пищевыми отходами.

Эксперты объясняют подобное поведение дефицитом лососёвых рыб в водоёмах Камчатки, из-за чего мишки вынуждены искать альтернативные источники пищи.

По словам главы региона Владимира Солодова, в целях обеспечения безопасности людей хищников будут отгонять, а при необходимости — отстреливать. Этим займутся группы охотников и инспекторов, которых направят во все муниципалитеты края, пояснил он. Специалисты будут оперативно реагировать на сообщения экстренных служб о встречах с медведями.

Местных жителей, в случае обнаружения дикого зверя, просят звонить по номеру 112.

Также Правительство Камчатского края предупреждает, что нельзя контактировать с медведями, кормить их и фотографировать. Попытки животного подойти к человеку могут быть признаком бешенства. При встрече с косолапым нельзя кричать и делать резкие движения — вместо этого нужно медленно отступать назад.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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