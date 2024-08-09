В США в океане спасли живую собаку, потерянную во время морской прогулки

В море вблизи американского побережья спасли собаку в открытом море

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Пассажиры с круизной яхты спасли собаку, которая в одиночку плыла в открытом океане. Эта история произошла 28 июля в США и стала известна благодаря изданию People.

Фото: flickr.com by Скотт Бекнер, CC BY 2.0

Пара, находившаяся на яхте, заметила собаку, которая боролась с волнами в нескольких километрах от берега. Экипаж яхты совершил манёвр, чтобы собака могла вскарабкаться на платформу судна. Животное было очень радо, что его спасли, собака изрядно устала и обессилела, до берега она едва ли добралась. Пёсику дали еду и воду. Несмотря на пережитый стресс, собака вела себя миролюбиво.

Когда яхта пришвартовалась, пса отвезли к ветеринару и обнаружили на нём микрочип. Один из членов экипажа согласился временно обеспечить собаке кров и еду, пока ведутся поиски её хозяев. Чтобы ускорить процесс поиска, капитан судна связался с журналистами и рассказал о спасении собаки в эфире телевидения.

Новости об этом увидели Бейкеры — семья, которая взяла с собой на лодочную прогулку собаку по кличке Элли. Они заметили, что питомец пропал, только когда уже стемнело. Они искали его несколько часов, но не смогли найти. Хозяева думали, что собака погибла и очень печалились о её безвременной кончине, но потом увидели её в 5-часовых новостях и весьма возврадовались. Вскоре произошло счастливое воссоединение Элли с её любимыми хозяевами.