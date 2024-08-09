Антарктическая мошка: как крошечное существо выживает в экстремальных условиях Антарктики

Как крошечная мошка выживает в экстремальных условиях Антарктики

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Антарктика, известная своими экстремальными условиями, является домом для удивительного создания — антарктической мошки (Belgica antarctica). Это самое крупное наземное существо на континенте.

Фото: creativecommons.org by Martin Cooper is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Хотя мошка вырастает до 2-6 мм в длину, она не может летать и не кусается. Потеря крыльев позволила ей адаптироваться к сильным полярным ветрам. Она способна выживать при температурах до -15°C и выдерживать потерю до 70% своих жидкостей, благодаря сахарам, которые действуют как естественный антифриз.

Антарктические мошки могут пребывать в состоянии гибернации до 9 месяцев в году, а их жизненный цикл длится два года, преимущественно в стадии личинки, питающейся бактериями и морской флорой.

Исследования показывают, что эти существа успешно выживают в условиях Антарктики с древних времен, и помогают науке лучше понять, как живые организмы адаптируются к климатическим изменениям. Несмотря на их высокую адаптивность, глобальное потепление представляет угрозу для мошек.