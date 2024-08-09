Участник телешоу в Новой Зеландии убил и съел редкую птицу, но избежал наказания

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Спенсер Джонс, участник телешоу "Гонка на выживание: Новая Зеландия", убил и съел редкую птицу, занесенную в Красную книгу Новой Зеландии, но избежал уголовного наказания.

Фото: flickr.com by Murray Foubister, CC BY-SA 2.0

Птицей, ставшей жертвой Джонса, оказался пастушок-уэка, находящийся на грани исчезновения. В Новой Зеландии уничтожение охраняемых животных карается до двух лет тюрьмы.

После инцидента Джонса и другого участника шоу отстранили от проекта. Департамент охраны природы Новой Зеландии провел расследование, но ограничился лишь письменным предупреждением для участников и продюсеров шоу. Организаторы убедили чиновников, что участники сильно проголодались и устали, и у них не было другого источника пищи.