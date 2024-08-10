Уход за шерстью кошки — это важная часть заботы о питомце. Вот несколько советов, как сделать это правильно.
В зависимости от породы, расчесывайте кошку 1-3 раза в неделю. Длинношёрстные породы требуют более частого ухода.
Кошки обычно не нуждаются в частых купаниях, но если ваша кошка попала в грязь или имеет проблемы с шерстью, используйте специальные шампуни для животных.
Регулярно осматривайте шерсть на наличие блох и клещей. При обнаружении немедленно обратитесь к ветеринару.
Правильный рацион способствует здоровью шерсти. Убедитесь, что в корме есть необходимые жирные кислоты.
Убедитесь, что кошка живет в чистом и уютном месте, где она может отдыхать и чувствовать себя защищённой.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.