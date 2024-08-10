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Вы делаете это неправильно! Узнайте, как нужно ухаживать за шерстью вашей кошки

Как правильно ухаживать за шерстью кошки
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Зоосфера » Кошки

Уход за шерстью кошки — это важная часть заботы о питомце. Вот несколько советов, как сделать это правильно.

Как правильно ухаживать за шерстью кошки
Фото: commons.wikimedia.org by Roo72, CC BY-SA 3.0

В зависимости от породы, расчесывайте кошку 1-3 раза в неделю. Длинношёрстные породы требуют более частого ухода.

Кошки обычно не нуждаются в частых купаниях, но если ваша кошка попала в грязь или имеет проблемы с шерстью, используйте специальные шампуни для животных.

Регулярно осматривайте шерсть на наличие блох и клещей. При обнаружении немедленно обратитесь к ветеринару.

Правильный рацион способствует здоровью шерсти. Убедитесь, что в корме есть необходимые жирные кислоты.

Убедитесь, что кошка живет в чистом и уютном месте, где она может отдыхать и чувствовать себя защищённой.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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