Вы когда-нибудь задумывались, почему кошка спит у вас в ногах? Ответ вас удивит

Почему кошка спит в ногах человека

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — это существа, которые ценят тепло и безопасность. Спя в ногах человека, они находят комфортное место, где могут чувствовать себя защищенными.

Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, CC BY-SA 4.0

Это также позволяет им оставаться ближе к своему хозяину, что укрепляет их связь.

Кроме того, ноги человека обеспечивают дополнительное тепло, что особенно важно для кошек, которые любят уютные места.

Спя в таком положении, кошка может быстро проснуться и быть готовой к действию, если почувствует угрозу. Это инстинктивное поведение помогает им сохранять бдительность, даже когда они отдыхают.

Также, если ваша кошка выбирает спать у ваших ног, это знак доверия и привязанности!