Вы не поверите, какие собаки самые добрые! Узнайте, кто попал в топ-3

Топ-3 самых добрых пород собак

0:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака — лучший друг человека, и некоторые породы выделяются своей добротой и дружелюбием.

Фото: Wikipedia by Pixabay, PDM

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры известны своим дружелюбным и ласковым характером. Они прекрасно ладят с детьми и другими животными, что делает их идеальными семейными питомцами.

Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы — это не только красивые, но и очень добрые собаки. Они обладают терпением и нежностью, что делает их отличными компаньонами для детей.

Бульдог

Бульдоги славятся своим спокойным и миролюбивым характером. Эти собаки отлично чувствуют настроение хозяев и готовы поддержать их в трудную минуту.