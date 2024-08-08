Эти два простых предмета должны быть в доме каждого владельца кошки: лайфхаки по воспитанию питомца

Скотч и сосновые шишки облегчат жизнь владельца кошки

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Шишки и скотч — казалось бы, при чём тут кошки? Тем не менее эти два простых предмета помогут воспитать питомца и существенно упростить жизнь его владельца. Рассказываем, как ими пользоваться.

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Зачем кошатнику скотч?

Липкая лента — отличный способ защитить мебель от острых коготков пушистого питомца.

Если кот любит драть спинку дивана или подлокотники кресел и другую обстановку, наклейте на эти места скотч — лучше всего двухсторонний. Липкая поверхность, в которой увязают когти, неприятна для кошек, поэтому ваш питомец быстро отучится от вредной привычки.

Также скотч можно использовать на поверхностях, которые облюбовало животное, но вы по каким-то причинам не хотите, чтобы оно там отдыхало: комодах, тумбочках и т. д.

Как использовать шишки

Сосновые или еловые шишки — тоже очень полезный девайс для кошатников. Он поможет отучить кошку от привычки совать нос и лапы в комнатные растения.

Для этого разложите шишки в цветочных горшках. Наткнувшись на острые края несколько раз, животное поймёт, что "общение" с цветами связано с неприятными ощущениями, и будет их избегать.