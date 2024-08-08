Выиграют конкурс красоты: эти три породы собак признаны самыми красивыми в мире

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Три самых красивых породы собак

1:12
Зоосфера » Собаки

Каждая порода собак имеет свою уникальную красоту, однако некоторые породы выделяются особенно эффектным внешним видом. Вот три породы, которые по праву считаются одними из самых красивых.

Три самых красивых породы собак
Фото: flickr.com by Скотт Бекнер, CC BY 2.0

Сибирский хаски

Это одна из самых узнаваемых и красивых пород. Особенно выразительными делают хаски их глаза, которые могут быть голубыми, карими или даже разного цвета. Хаски отличаются энергичным и дружелюбным характером, что делает их не только красивыми, но и замечательными компаньонами.

Афганская борзая

Афганская борзая — воплощение элегантности и грации. Эта порода известна своей длинной, шелковистой шерстью, которая требует тщательного ухода. Их независимый характер сочетается с преданностью и нежностью к своему хозяину. 

Золотистый ретривер

Золотистый ретривер — это воплощение дружелюбия и красоты. Густая, золотистая шерсть делают их одними из самых красивых собак. Они отлично подходят для семей с детьми благодаря своему мягкому и терпеливому нраву. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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