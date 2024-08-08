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Не игнорируйте эти сигналы: 4 признака того, что ваша собака страдает от одиночества

Как понять, что собака одинока

1:27
Зоосфера » Собаки

Собаки нуждаются в общении и внимании. Одинокая собака может демонстрировать различные признаки, которые важно своевременно распознать. Вот некоторые ключевые признаки, указывающие на то, что ваша собака может испытывать одиночество.

Как понять, что собака одинока
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Изменения в поведении

Одинокая собака может становиться агрессивной или, наоборот, пугливой.

Постоянный лай или вой в отсутствие хозяев могут быть сигналом того, что собаке скучно или она испытывает стресс.

Грызение мебели, обуви или других предметов может быть способом справиться с одиночеством и скукой.

Изменения в аппетите

Одинокая собака может перестать есть или снизить потребление пищи.

В некоторых случаях собаки начинают есть больше обычного, пытаясь компенсировать недостаток внимания и активности.

Проблемы со сном

Одинокие собаки могут плохо спать, часто просыпаться или менять места для сна в попытках найти комфорт.

Чрезмерная привязанность

Если собака неотступно следует за вами по дому, это может быть признаком того, что ей не хватает внимания и она боится оставаться одна.

Собаки, испытывающие одиночество, могут постоянно требовать внимания и ласки, пытаясь компенсировать недостаток общения.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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