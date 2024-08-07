Как собаки в Льюисе помогают восстанавливать экосистему: новый проект по распространению семян

Собаки в Британии помогают восстанавливать природу, распространяя семена

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

До того как волки были полностью истреблены в Британии (примерно в 1760 году), эти хищники играли важную роль в экосистеме. Они могли за ночь преодолевать до 20 километров, и их шерсть захватывала семена растений, которые затем рассеивались на больших территориях, способствуя распространению растительности.

Фото: flickr.com by IDS.photos, CC BY-SA 2.0

В городе Льюис запустили пилотный проект, в рамках которого вместо волков используют собак. Их владельцы надевают на своих питомцев рюкзаки, наполненные песком с семенами растений. Рюкзаки оснащены отверстиями, и во время прогулок собаки распространяют семена вокруг.

По словам менеджера проекта Д. Уокера, песок добавлен к семенам не только для их лучшего распределения, но и для контроля за тем, где именно собаки оставляют семена. Поскольку собаки могут преодолевать большие расстояния, есть высокая вероятность, что семена будут широко рассеяны и прорастут.

Хотя проект только недавно начался, уже видны первые проростки растений, перенесенных собаками. Однако, так как большинство семян принадлежат многолетним растениям, значимые результаты будут видны только в следующем году.

Уокер отметил, что идея для проекта в Льюисе пришла от аналогичной инициативы в Чили, где в 2019 году две женщины и их три собаки помогали распространять семена в районах, пострадавших от лесных пожаров.