Черный аист в Нижегородской области: как орнитолог Алексей Левашкин сделал уникальное открытие

Редкий черный аист был замечен на юге Нижегородской области. Орнитолог Алексей Левашкин опубликовал уникальное фото этой птицы на своей странице в VK. Этот вид изучен недостаточно подробно, так как аисты ведут скрытный образ жизни. Левашкин отметил, что ему повезло наткнуться на эту птицу, сообщает newsnn. ru.
Черный аист был замечен в гнезде, где находилось несколько птенцов — их, вероятно, трое или четверо. На фото виден только один птенец, который пока что белый. Точное местоположение находки Левашкин предпочел не раскрывать.
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