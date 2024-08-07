Черный аист в Нижегородской области: как орнитолог Алексей Левашкин сделал уникальное открытие

В Нижегородской области обнаружен редкий черный аист с птенцами

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Редкий черный аист был замечен на юге Нижегородской области. Орнитолог Алексей Левашкин опубликовал уникальное фото этой птицы на своей странице в VK. Этот вид изучен недостаточно подробно, так как аисты ведут скрытный образ жизни. Левашкин отметил, что ему повезло наткнуться на эту птицу, сообщает newsnn. ru.

Фото: unsplash.com by Alex Wigan, PDM

Черный аист был замечен в гнезде, где находилось несколько птенцов — их, вероятно, трое или четверо. На фото виден только один птенец, который пока что белый. Точное местоположение находки Левашкин предпочел не раскрывать.

"Очень красивое создание, жаль, что его так трудно увидеть", — прокомментировала находку Анастасия М. "Фантастика! Я не думала, что они обитают у нас", — написала Татьяна Б.