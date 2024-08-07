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Огурцы и громкие звуки: топ-5 вещей, которые пугают кошек

Топ-5 вещей, которые пугают кошек

1:36
Зоосфера

Каждый кот уникален, и то, что пугает одного, может совершенно не волновать другого. Однако есть факторы, которые могут вызывать стресс и панику у всех без исключения.

Топ-5 вещей, которые пугают кошек
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Вода

Современные домашние кошки — потомки дикой нубийской кошки, обитавшей в пустынях, где вода была потенциальной опасностью. Влажная шерсть нарушает теплообмен, а резкий запах воды может выдать местоположение животного хищникам, что мешает охоте.

Резкие запахи

Кошки обладают невероятно чутким обонянием. Даже слабый запах, едва заметный для человека, может вызывать у них тревогу. Особенно это касается ароматов эфирных масел, особенно цитрусовых.

Огурцы

В интернете можно найти множество видео с котами, пугающимися огурцов. Причины этой реакции до конца не изучены. Некоторые специалисты считают, что огурец внезапно вызывает у кота инстинктивную реакцию испуга, поскольку его появление путается с угрозой. Другие считают, что форма огурца может напоминать змеи.

Неожиданные движения

Коты — это животные с повышенной чувствительностью и тревожностью. Они не любят резких изменений в окружающей среде и могут испугаться неожиданных движений.

Громкие звуки

Шум от фейерверков, пылесоса, громкая музыка или автомобильная сигнализация воспринимаются кошками как угроза. В таких ситуациях они стремятся укрыться, чтобы обезопасить себя.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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