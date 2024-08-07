Почему собаки — лучшие друзья пожилых людей: влияние на здоровье и самооценку

Согласно статистическим данным, каждый третий пожилой человек на планете испытывает чувство одиночества, что негативно сказывается на их здоровье и продолжительности жизни. Один из эффективных способов борьбы с этим состоянием — завести домашнего питомца.
Уход за животным, прогулки и игры с ним помогают отвлечься от негативных мыслей, стимулируют физическую активность и способствуют выработке эндорфинов.
Питомцы также способствуют социализации, поскольку часто становятся поводом для общения с другими людьми, например, на прогулке или в ветеринарной клинике.
Наличие питомца способствует поддержанию активности, что положительно влияет на здоровье и повышает самооценку. Владельцы домашних животных реже сталкиваются с гипертонией, проблемами со сном и имеют меньшую вероятность инфарктов и инсультов.
Исследователи из Германии провели анализ медицинских карт 2867 пожилых людей, разделив их на пять групп: без питомцев, с одним питомцем (собака, кошка или другое животное) и с двумя или более питомцами. Результаты показали, что лучшее самочувствие наблюдалось у тех, кто имел собаку или несколько собак. Эти люди реже испытывали одиночество, депрессию и сопутствующие проблемы.
Тем не менее, данные не подтвердили такой же эффект у владельцев кошек, хомяков, морских свинок, попугаев и других мелких животных. Специалисты связывают это с тем, что собаки являются особенно социальными существами, которые нуждаются в общении и регулярных прогулках, что способствует более частому взаимодействию их владельцев с окружающими и более активному образу жизни.
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