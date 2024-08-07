Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России предложили лишать водительских прав за отсутствие флага РФ на номерах авто
Конор Макгрегор заявил о конце предвыборной кампании Трампа из-за Хабиба
Готовим восхитительный яичный паштет
После сбора урожая ягод следует продолжать поливать кусты
Почему россияне переключились на VK Видео
Топ-5 вещей, которые пугают кошек
Отдых в Крыму и на Черноморском побережье подешевеет на 25%
Военкор Матюшин: ВСУ могут привлечь в Курскую область новые резервы
Как блошиные рынки могут помочь создать уникальный интерьер
Почему собаки — лучшие друзья пожилых людей: влияние на здоровье и самооценку

Пожилые люди с собаками чувствуют себя лучше и реже страдают от депрессии

1:51
Зоосфера

Согласно статистическим данным, каждый третий пожилой человек на планете испытывает чувство одиночества, что негативно сказывается на их здоровье и продолжительности жизни. Один из эффективных способов борьбы с этим состоянием — завести домашнего питомца.

Пожилые люди с собаками чувствуют себя лучше и реже страдают от депрессии
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima, CC BY-SA 2.0

Уход за животным, прогулки и игры с ним помогают отвлечься от негативных мыслей, стимулируют физическую активность и способствуют выработке эндорфинов.

Питомцы также способствуют социализации, поскольку часто становятся поводом для общения с другими людьми, например, на прогулке или в ветеринарной клинике.

Наличие питомца способствует поддержанию активности, что положительно влияет на здоровье и повышает самооценку. Владельцы домашних животных реже сталкиваются с гипертонией, проблемами со сном и имеют меньшую вероятность инфарктов и инсультов.

Исследователи из Германии провели анализ медицинских карт 2867 пожилых людей, разделив их на пять групп: без питомцев, с одним питомцем (собака, кошка или другое животное) и с двумя или более питомцами. Результаты показали, что лучшее самочувствие наблюдалось у тех, кто имел собаку или несколько собак. Эти люди реже испытывали одиночество, депрессию и сопутствующие проблемы.

Тем не менее, данные не подтвердили такой же эффект у владельцев кошек, хомяков, морских свинок, попугаев и других мелких животных. Специалисты связывают это с тем, что собаки являются особенно социальными существами, которые нуждаются в общении и регулярных прогулках, что способствует более частому взаимодействию их владельцев с окружающими и более активному образу жизни.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать сначала: натяжной потолок или обои? Советы эксперта

Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.

Что делать сначала: натяжной потолок или обои
У финнов начались трудности из-за прекращения импорта древесины из России
В Финляндии начались проблемы из-за снижения импорта древесины из России
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
В Курской области ВСУ закрепились в приграничных сёлах, наступая на Курчатов Любовь Степушова ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе Дмитрий Плотников Кого в ХАМАС могут убить вслед за Исмаилом Ханией — мнение Юрий Бочаров
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа
Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа
Последние материалы
В России предложили лишать водительских прав за отсутствие флага РФ на номерах авто
Конор Макгрегор заявил о конце предвыборной кампании Трампа из-за Хабиба
Готовим восхитительный яичный паштет
После сбора урожая ягод следует продолжать поливать кусты
Почему россияне переключились на VK Видео
Топ-5 вещей, которые пугают кошек
Пожилые люди с собаками чувствуют себя лучше и реже страдают от депрессии
Во Франции рассказали о ловушке для Запада в истории с активами России
Отдых в Крыму и на Черноморском побережье подешевеет на 25%
Военкор Матюшин: ВСУ могут привлечь в Курскую область новые резервы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.