Пчёлы-мигранты и китайский фальсификат: как сегодня выживает российское пчеловодство

Рынок мёда в России переполнен иностранным фальсификатом

4:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Основная часть мёда в России производится на частных пасеках, однако полки магазинов заполнили иностранные подделки. Пока пасечники борются за место на рынке, проблемы в отрасли продолжают нарастать. О проблемах российского пчеловодства представители "сладкой" отрасли рассказали tmn. aif.ru.

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Пасечником быть непросто

Существует мнение, что сбор меда — лёгкое занятие: пчелы трудятся, а пасечник просто наблюдает. Однако пчеловод в четвертом поколении и представитель союза пчеловодов Тюменской области Руслан Минхаиров утверждает, что это далеко не так. По словам пчеловода, его пасека в Тюменской области, одна из крупнейших, насчитывает около 150 ульев, но даже при таких масштабах доходы остаются небольшими.

Основная проблема — непогода, отмечает Минхаиров. Весной пчёлы, привлеченные ароматом первоцветов, начинают активную работу, но заморозки могут резко сократить или полностью уничтожить медовый урожай. Привести к убыткам могут и сильные дожди и другие капризы погоды.

Химикаты и болезни угрожают пчёлам

Медоносные пчелы играют ключевую роль в опылении сельскохозяйственных культур. Однако массовая гибель пчел часто связана с применением пестицидов на полях.

"Мне непонятно, почему с пчеловодами не считаются. Не ценят их труд. Понятно, что обработка культур нужна, но ведь надо думать и о безопасности окружающего мира. Химикаты наносят вред не только пчелам, но и другим обитателям леса" — делится пчеловод.

Александр Васильев, пчеловод из южных регионов с 40-летним стажем, подтверждает, что проблемы с химикатами — общие для всей страны. Спасением может быть только перемещение ульев подальше от полей, но не у всех пасечников есть такая возможность.

"Иной раз и не предупреждают о начале обработки, так и вовсе ничего не успеешь сделать. Часто советуют запереть пчел в домиках, но это все равно, что убить их самому. Они просто спарятся. Как итог – одни убытки», – рассказал он.

Кроме того, пчёлы подвержены болезням и паразитам, которые переносятся с других регионов. Например, тропилелапсоз, обнаруженный в 2021 году у пчёл, привезенных из Узбекистана, уже распространился по всей стране.

Фальсификат на рынке меда

Подделка меда — еще одна серьезная проблема. Пчеловоды сталкиваются с трудностями в реализации своего продукта, конкурируя с дешевым суррогатом.

«Фальсификации сейчас много. Это мешает развитию отечественного медового бизнеса. Про ценообразование и говорить не стоит. В магазинах суррогат продают за копейки: 1 килограмм – 200-300 рублей. Дикий, натуральный, добытый из природы мед не может продаваться по такой цене. На его создание уходит много сил и денег. Но потребителям важнее низкая стоимость, а есть польза или нет – их мало волнует», – рассказал Руслан Минхаиров.

Александр Васильев добавляет, что раньше проблем с реализацией мёда не было, но сейчас подделка диктует цены. Государство, по его мнению, недостаточно поддерживает пчеловодов, ведь импортный фальсификат, особенно из Китая, продолжает заполнять рынок.

Новые требования по контролю качества меда также стали дополнительной нагрузкой для пчеловодов. Стоимость экспертизы достигает 15 тысяч рублей, что делает бизнес невыгодным для малых пасек. С 1 марта 2024 года все сельскохозяйственные животные, включая пчел, должны быть помечены специальными бирками или чипами. Это создает дополнительные сложности для пчеловодов, которые уже сталкиваются с множеством препятствий в своем деле.