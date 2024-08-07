Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как устройства дальнобойщиков влияют на работу навигаторов
Остров Гиресун в Турции станет доступным для туристов
На рынке появилась редкая "Волга" ГАЗ-24-34 с турбированным двигателем
Нарколог Александр Танин перечислил болезни растущих в курящих семьях детей
Прибыль Saudi Aramco упала на 3,4%
Климатолог Елисеев предрёк учащение радуг в небе над Москвой
Британский пловец Пити: черви обнаружены в еде в Олимпийской деревне
Зендая и Роберт Паттинсон будут сниматься в новом фильме Боргли
Эндокринолог Павлова назвала напрямую связанные с недосыпанием болезни
Пчёлы-мигранты и китайский фальсификат: как сегодня выживает российское пчеловодство

Рынок мёда в России переполнен иностранным фальсификатом

4:30
Зоосфера

Основная часть мёда в России производится на частных пасеках, однако полки магазинов заполнили иностранные подделки. Пока пасечники борются за место на рынке, проблемы в отрасли продолжают нарастать. О проблемах российского пчеловодства представители "сладкой" отрасли рассказали tmn. aif.ru.

Рынок мёда в России переполнен иностранным фальсификатом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Пасечником быть непросто

Существует мнение, что сбор меда — лёгкое занятие: пчелы трудятся, а пасечник просто наблюдает. Однако пчеловод в четвертом поколении и представитель союза пчеловодов Тюменской области Руслан Минхаиров утверждает, что это далеко не так. По словам пчеловода, его пасека в Тюменской области, одна из крупнейших, насчитывает около 150 ульев, но даже при таких масштабах доходы остаются небольшими.

Основная проблема — непогода, отмечает Минхаиров. Весной пчёлы, привлеченные ароматом первоцветов, начинают активную работу, но заморозки могут резко сократить или полностью уничтожить медовый урожай. Привести к убыткам могут и сильные дожди и другие капризы погоды.

Химикаты и болезни угрожают пчёлам

Медоносные пчелы играют ключевую роль в опылении сельскохозяйственных культур. Однако массовая гибель пчел часто связана с применением пестицидов на полях.

"Мне непонятно, почему с пчеловодами не считаются. Не ценят их труд. Понятно, что обработка культур нужна, но ведь надо думать и о безопасности окружающего мира. Химикаты наносят вред не только пчелам, но и другим обитателям леса" — делится пчеловод.

Александр Васильев, пчеловод из южных регионов с 40-летним стажем, подтверждает, что проблемы с химикатами — общие для всей страны. Спасением может быть только перемещение ульев подальше от полей, но не у всех пасечников есть такая возможность.

"Иной раз и не предупреждают о начале обработки, так и вовсе ничего не успеешь сделать. Часто советуют запереть пчел в домиках, но это все равно, что убить их самому. Они просто спарятся. Как итог – одни убытки», – рассказал он.

Кроме того, пчёлы подвержены болезням и паразитам, которые переносятся с других регионов. Например, тропилелапсоз, обнаруженный в 2021 году у пчёл, привезенных из Узбекистана, уже распространился по всей стране.

Фальсификат на рынке меда

Подделка меда — еще одна серьезная проблема. Пчеловоды сталкиваются с трудностями в реализации своего продукта, конкурируя с дешевым суррогатом.

«Фальсификации сейчас много. Это мешает развитию отечественного медового бизнеса. Про ценообразование и говорить не стоит. В магазинах суррогат продают за копейки: 1 килограмм – 200-300 рублей. Дикий, натуральный, добытый из природы мед не может продаваться по такой цене. На его создание уходит много сил и денег. Но потребителям важнее низкая стоимость, а есть польза или нет – их мало волнует», – рассказал Руслан Минхаиров.

Александр Васильев добавляет, что раньше проблем с реализацией мёда не было, но сейчас подделка диктует цены. Государство, по его мнению, недостаточно поддерживает пчеловодов, ведь импортный фальсификат, особенно из Китая, продолжает заполнять рынок.

Новые требования по контролю качества меда также стали дополнительной нагрузкой для пчеловодов. Стоимость экспертизы достигает 15 тысяч рублей, что делает бизнес невыгодным для малых пасек. С 1 марта 2024 года все сельскохозяйственные животные, включая пчел, должны быть помечены специальными бирками или чипами. Это создает дополнительные сложности для пчеловодов, которые уже сталкиваются с множеством препятствий в своем деле.

"Молодежь давно не смотрит в сторону пчеловодства. Поэтому в нашем деле одни старики. Средний возраст пасечника давно перевалил за 50. А нескончаемое повышение цен после санкций на инвентарь, оборудование и транспорт даже нас заставляет задуматься о смене деятельности", — резюмировал Васильев.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать сначала: натяжной потолок или обои? Советы эксперта

Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.

Что делать сначала: натяжной потолок или обои
У финнов начались трудности из-за прекращения импорта древесины из России
В Финляндии начались проблемы из-за снижения импорта древесины из России
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
В Курской области ВСУ закрепились в приграничных сёлах, наступая на Курчатов Любовь Степушова ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе Дмитрий Плотников Кого в ХАМАС могут убить вслед за Исмаилом Ханией — мнение Юрий Бочаров
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа
Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа
Последние материалы
Климатолог Елисеев предрёк учащение радуг в небе над Москвой
Британский пловец Пити: черви обнаружены в еде в Олимпийской деревне
Зендая и Роберт Паттинсон будут сниматься в новом фильме Боргли
Эндокринолог Павлова назвала напрямую связанные с недосыпанием болезни
МВД: число трудовых мигрантов в Петербурге и Ленобласти выросло на 27%
Эксперты рассказали, как сэкономить на ОСАГО и каско
Горнолыжные курорты Сочи начали продажу ски-пассов на 2024-2025 год
Режиссёр "Звёздных войн" возвращается на большие экраны
Кардиолог Ольга Бокерия посоветовала нырять только в маске
Honda Integra 2024: лимитированная версия с уникальным дизайном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.