Спасение для кошачьего лотка: недорогое средство, которое сохранит наполнитель свежим

Раскрываем секрет долгого использования кошачьего наполнителя: простой ингредиент

2:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Один из главных секретов содержания домашнего кота — правильный выбор и использование кошачьего туалета. Но мало кто знает, что можно сделать, чтобы наполнитель в лотке прослужил дольше и оставался свежим. Сегодня мы раскроем спасительное средство, которое поможет продлить жизнь вашего наполнителя.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, CC BY 2.0

Проблема быстрого загрязнения наполнителя

Наполнитель для кошачьего туалета — расходный материал, который требует регулярной замены. Кошки очень чистоплотны и привередливы, поэтому предпочитают непременно опрятный и свежий лоток. Но частые замены наполнителя могут влететь в копеечку владельцам питомцев.

Что можно добавлять в кошачий лоток?

Чтобы продлить срок службы наполнителя, ветеринары рекомендуют добавлять в лоток обычную пищевую соду. Этот простой и доступный ингредиент обладает удивительными свойствами.

Абсорбирует запахи. Пищевая сода эффективно поглощает неприятные запахи мочи и фекалий, "освежая" наполнитель. Впитывает влагу. Сода способна впитывать в себя излишки влаги, замедляя образование комков и помогая наполнителю дольше оставаться сухим. Борется с бактериями. Благодаря своим антибактериальным свойствам, сода препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов.

Как применять соду в кошачьем лотке?

Для достижения максимального эффекта рекомендуется добавлять в наполнитель 1-2 столовые ложки пищевой соды. Тщательно перемешайте её с наполнителем, распределив равномерно по всему слою.

Также можно посыпать соду поверх свежего наполнителя. Это позволит ей впитывать запахи и влагу по мере загрязнения лотка.

Регулярно повторяйте эту процедуру при каждой замене наполнителя. Благодаря соде он будет оставаться свежим и чистым гораздо дольше.

Помните, что забота о домашнем питомце — это ответственность, которая требует внимания и небольших ухищрений. Применяя такое простое и доступное средство, как пищевая сода, вы сможете продлить срок службы наполнителя и сэкономить время и деньги на его частую замену.