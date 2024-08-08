Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинотеатры России заработали рекордные 5,4 миллиарда рублей за июнь и июль
Министерство юстиции проверяет покупку NVIDIA стартапа Run за $700 млн
Узнайте, как часто стоит отдыхать на побережье для хорошего самочувствия
Простой суп с колбасой: готовим его с макаронами-звёздочками или вермишелью
"Новые облачные технологии" выпустили "МойОфис для дома" — аналог Microsoft 365
Маска для лица с чаем матча: секрет свежей и сияющей кожи
Можно ли избежать ненужных трат на страховку при покупке техники?
Внук Юрия Никулина заявил, что его семья осталась довольна "оживлением" актёра в кино
Министр Максим Решетников: стоимость отдыха в России выросла на 14%
Никогда не делайте этого с кошками: почему прямой взгляд так опасен

Почему нельзя смотреть кошке прямо в глаза?

2:13
Зоосфера » Кошки

Многие из нас любят проводить время со своими пушистыми питомцами, наблюдая за их поведением и забавными привычками. Однако не стоит забывать, что кошки — это не игрушки, а живые существа со своими особенностями восприятия мира. И одна из важных вещей, которую нужно знать о кошках — это то, что прямой зрительный контакт с кошкой может быть для неё крайне негативным и даже опасным.

Почему нельзя смотреть кошке прямо в глаза?
Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Почему нельзя смотреть на кошку "в упор"?

Кошки воспринимают прямой, длительный взгляд как угрозу и агрессию. Для них это знак доминирования и вызов. Такое "стирание" может вызвать у животного стресс, страх и даже спровоцировать агрессивную реакцию в ответ.

Дело в том, что в природе кошки используют прямой зрительный контакт, чтобы продемонстрировать свое превосходство над соперником. Поэтому, когда человек смотрит на кошку в упор, она может воспринять это как проявление доминирования и почувствовать себя загнанной в угол.

Что произойдет, если смотреть на кошку "в упор"?

Если вы будете настойчиво смотреть на кошку прямым, долгим взглядом, она может отреагировать одним из следующих способов.

  1. Кошка может зашипеть, зарычать или даже попытаться напасть, чтобы защитить себя.
  2. Она может попытаться убежать и спрятаться от вашего взгляда.
  3. Кошка может замереть на месте, сжаться в комок и выглядеть испуганной.

Таким образом, прямой, длительный взгляд может вызвать у кошки стресс, страх и даже спровоцировать агрессивное поведение с ее стороны. Это может быть опасно как для вас, так и для вашего питомца.

Как правильно смотреть на кошку?

Чтобы избежать негативных реакций, специалисты рекомендуют использовать "мягкий" взгляд. Смотрите на кошку периферийным зрением, не фокусируя на ней взгляд напрямую. Также можно время от времени моргать, чтобы показать, что вы не воспринимаете её как угрозу.

Помните, что кошки — это сложные, чувствительные существа. Относитесь к ним с уважением и заботой, и вы сможете выстроить с ними по-настоящему тёплые отношения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ

Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.

В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Город Суджа не контролируется ВСУ, МААП "Суджа" и ГИС "Суджа" — вполне возможно Любовь Степушова Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе Дмитрий Плотников
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
Атака ВСУ на Курскую область 6 августа: что там произошло, сколько человек погибло, заявление США, обстановка в регионе
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Последние материалы
Простой суп с колбасой: готовим его с макаронами-звёздочками или вермишелью
"Новые облачные технологии" выпустили "МойОфис для дома" — аналог Microsoft 365
Маска для лица с чаем матча: секрет свежей и сияющей кожи
Можно ли избежать ненужных трат на страховку при покупке техники?
Внук Юрия Никулина заявил, что его семья осталась довольна "оживлением" актёра в кино
Министр Максим Решетников: стоимость отдыха в России выросла на 14%
Сбер презентовал новые умные колонки SberBoom Home и SberBoom Mini
Как подобрать обручальные кольца: полезные советы для новобрачных
Почему нельзя смотреть кошке прямо в глаза?
Названы новые подробности трагедии в Нижнем Тагиле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.