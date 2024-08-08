5 фактов о смене зубов у собак и кошек: почему питомцы всё грызут и кусаются

Цикл смены зубов собаки и кошки переживают по-разному

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Смена зубов — важный этап в жизни котят и щенков. Животные тоже могут испытывать дискомфорт и беспокоиться. Нужно запастись терпением и любовью, чтобы вместе пережить этот непростой момент.

Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, PDM

Вот пять фактов, которые стоит знать об этом процессе:

1. Молочные зубы у котят появляются на 2-3 неделе жизни, а у щенков — на 3-4 неделе.

2. Смена молочных зубов на постоянные начинается у котят и щенков примерно в 3-4 месяца. У кошек этот процесс проходит почти незаметно, а у собак может быть довольно заметным.

3. Во время смены зубов щенки могут вести себя беспокойно. Они часто кусаются и грызут всё подряд, могут стать гиперактивными. Также у них может повыситься температура и ухудшиться аппетит.

4. Временный неприятный запах из пасти, проглатывание молочных зубов и появление двойного ряда зубов в течение нескольких дней — это нормальные явления во время смены зубов. Однако если вы заметили ранки или участки воспаления в полости рта вашего питомца, лучше обратиться к ветеринару.

5. Полностью зубы у домашних животных формируются к 8-9 месяцам. У взрослой кошки 30 зубов, а у собаки — 42.