Названы 9 продуктов из человеческого рациона, которые безопасны для кошек

Американские ветеринары-диетологи назвали девять продуктов из человеческого рациона, которые безопасны для кошек. Некоторые животные проявляют интерес к хозяйскому столу, да и владельцам так и хочется побаловать питомца. Но не всё, что кажется вкусным человеку, полезно для кошек.
Тем не менее есть продукты, которые порадуют пушистика и не нанесут вреда его здоровью.
— Яблоки — только мякоть, без кожуры и косточек.
— Бананы — без кожуры.
— Черника — тщательно промытая, без стебельков.
— Клубника — чистая, без плодоножек.
— Арбуз — без семечек и корок.
— Арахисовое масло — строго без подсластителей.
— Варёные яйца.
— Бездрожжевой хлеб.
— Нежирный сыр — только если у питомца нет аллергии на молочные продукты или непереносимости лактозы.
Однако не факт, что кошка проявит интерес к этим продуктам. Некоторые кошки — настоящие гурманы и могут быть разборчивы в еде.
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