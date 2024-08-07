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Названы 9 продуктов из человеческого рациона, которые безопасны для кошек

Кошкам можно давать клубнику и арбуз

1:03
Зоосфера

Американские ветеринары-диетологи назвали девять продуктов из человеческого рациона, которые безопасны для кошек. Некоторые животные проявляют интерес к хозяйскому столу, да и владельцам так и хочется побаловать питомца. Но не всё, что кажется вкусным человеку, полезно для кошек.

Кошкам можно давать клубнику и арбуз
Фото: openverse.org by pictalogue, CC BY-NC 2.0

Тем не менее есть продукты, которые порадуют пушистика и не нанесут вреда его здоровью.

— Яблоки — только мякоть, без кожуры и косточек.

— Бананы — без кожуры.

— Черника — тщательно промытая, без стебельков.

— Клубника — чистая, без плодоножек.

— Арбуз — без семечек и корок.

— Арахисовое масло — строго без подсластителей.

— Варёные яйца.

— Бездрожжевой хлеб.

— Нежирный сыр — только если у питомца нет аллергии на молочные продукты или непереносимости лактозы.

Однако не факт, что кошка проявит интерес к этим продуктам. Некоторые кошки — настоящие гурманы и могут быть разборчивы в еде.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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