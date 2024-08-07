Кошки могут видеть призраков? Разгадка, которая пугает многих владельцев

Видят ли кошки призраков

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки с давних времен ассоциировались с мистикой и загадками. Их повадки породили множество слухов о том, что они могут видеть нечто потустороннее. Но действительно ли кошки способны видеть призраков?

Фото: commons.wikimedia.org by Alvesgaspar, CC BY-SA 3.0

Кошки обладают исключительно острыми чувствами, которые позволяют им улавливать детали, незаметные для человеческого глаза. Их слух и обоняние в несколько раз сильнее, чем у человека. Это может объяснить, почему кошки реагируют на звуки или запахи, которые мы не замечаем.

Есть множество свидетельств того, что кошки ведут себя странно в определённых местах или в определённое время, что может создавать впечатление, что они "видят" что-то этакое.

Например, кошки могут сидеть и смотреть в пустое пространство, издавая странные звуки. Однако такие поведения скорее всего связаны с их попытками уловить мелкие движения или звуки, которые нам не видны.

Научные исследования не подтверждают существование призраков и способность кошек их видеть. Поведение, которое люди интерпретируют как общение с потусторонними существами, скорее всего, объясняется другими факторами.