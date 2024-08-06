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Учёные бьют тревогу: пчёлам всё труднее опылять цветы из-за ухудшения экологии

Popular Science: пчёлам всё сложнее распознавать ароматы цветов

1:58
Зоосфера

Загрязнение воздуха затрудняет пчелам и другим насекомым-опылителям нахождение цветов по запаху, выяснили исследователи из Редингского университета (Великобритания). Как сообщает журнал Popular Science, озон и оксиды азота в атмосфере мешают насекомым распознавать ароматы цветов.

Popular Science: пчёлам всё сложнее распознавать ароматы цветов
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

В ходе крупномасштабного эксперимента ученые наблюдали за насекомыми на полях с черной горчицей. Часть полей была подвержена воздействию загрязняющих газов, а другие участки оставались чистыми. Результаты показали, что на загрязненные участки прилетело на 70% меньше насекомых, а количество посещений цветов снизилось на 90% по сравнению с чистыми участками.

Это открытие подчеркивает угрозу загрязнения воздуха для экосистемы, поскольку опыление растений, от которого зависит около 75% диких цветковых растений и 35% продовольственных культур, оказывается под угрозой. Хотя некоторые растения могут самоопыляться, успешность этого процесса снижается на 14–31% в условиях загрязнения.

Также выяснилось, что загрязнение воздуха изменяет ароматы цветов, делая их неузнаваемыми для насекомых. Загрязняющие вещества вступают в реакцию с молекулами ароматов, что затрудняет насекомым поиск растений. Исследования показали, что пчелы и другие насекомые теряют способность распознавать измененные запахи.

Кроме того, загрязнение воздуха негативно сказывается на обучаемости насекомых. В одном из экспериментов пчелы, подвергавшиеся воздействию выхлопных газов, хуже запоминали запахи цветов, забывали аромат улья и теряли дорогу домой. Это может привести к серьезным последствиям для сельского хозяйства, которое сильно зависит от опылителей, предупреждают исследователи.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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