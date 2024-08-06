Первый секс на Земле: стало известно, кто делал это 800 миллионов лет назад

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Учёные США: животные размножались половым путём сотни миллионов лет назад

2:01
Зоосфера

Размножение животных половым путём происходит с доисторических времён. С момента своей эволюции около 800 миллионов лет назад губки, живущие в океане использовали этот метод. Они стали первыми существами, которые начали заниматься сексом, сообщает newstracker.ru.

Учёные США: животные размножались половым путём сотни миллионов лет назад
Фото: Arkeonews by Edoardo Ruspantini, PDM

Однако этот процесс у обитателей морских глубин мало похож на человеческий. Губки выбрасывали в воду сперму и яйцеклетки, которые, соединяясь, образовывали новые личинки.

Но и здесь не всё так просто. Хотя древние губки были одними из первых животных, размножающихся половым путём, сам акт произошёл задолго до них, как бы парадоксально это ни звучало.

"Первые животные, занявшиеся сексом, занимались сексом ещё до того, как стали животными", — отметил в интервью журналу Live Science Джон Логсдон, профессор биологии Университета Айовы.

Учёный изучил половое размножение у эукариот — организмов с ядром в клетках. К ним, например, относятся растения и грибы. Несмотря на то что метод размножения губок и бактерий можно условно назвать сексом, он сильно отличается от полового акта, который совершают люди и многие другие животные.

В поисках первых доказательств этого учёные обратились к окаменелостям древних рыб. Самые ранние свидетельства интимного полового размножения с использованием совокупления были получены от плакодермных рыб девонского периода.

У окаменелых самцов были обнаружены парные застежки для внутреннего оплодотворения самок, а самки обладали ответными половыми пластинками. В процессе совокупления пара должна была сцепить свои конечности, находясь вплотную друг к другу.

Лонг и его команда доказали, что процесс полового акта также прошёл многовековой путь эволюции, прежде чем обрёл известный современному человеку вид.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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