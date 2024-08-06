Правительство Гонконга ввело запрет на кормление диких голубей: грозят штрафы и тюрьма

Гонконг ввел запрет на кормление диких голубей

1:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Правительство Гонконга запретило гражданам кормить диких голубей. Нарушителям этого запрета грозит штраф или тюремное заключение, сообщили в Департаменте сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.

Фото: flickr.com by Ómar Runólfsson, CC BY 2.0

Максимальное наказание за нарушение запрета — штраф в размере 100 тысяч гонконгских долларов (более миллиона рублей) и до 12 месяцев тюремного заключения.

В дополнение к запрету и широкому информированию населения, в местах, где часто кормят птиц, установлены баннеры, предупреждающие о рисках распространения болезней и загрязнения общественных мест.

Ранее в Гонконге уже запрещалось кормить диких животных, таких как кабаны, обезьяны и воробьи. Диких голубей считали домашними животными, и за оставленные на земле пищевые отходы штрафовали на 3000 гонконгских долларов.

Гонконгским жителям дали время для ознакомления с новыми правилами. В августе за нарушение закона будут сначала выносить устные предупреждения. Принудительные меры применят только в случае отказа подчиниться. С осени ответственность будет наступать по новым требованиям.