Правительство Гонконга запретило гражданам кормить диких голубей. Нарушителям этого запрета грозит штраф или тюремное заключение, сообщили в Департаменте сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.
Максимальное наказание за нарушение запрета — штраф в размере 100 тысяч гонконгских долларов (более миллиона рублей) и до 12 месяцев тюремного заключения.
В дополнение к запрету и широкому информированию населения, в местах, где часто кормят птиц, установлены баннеры, предупреждающие о рисках распространения болезней и загрязнения общественных мест.
Ранее в Гонконге уже запрещалось кормить диких животных, таких как кабаны, обезьяны и воробьи. Диких голубей считали домашними животными, и за оставленные на земле пищевые отходы штрафовали на 3000 гонконгских долларов.
Гонконгским жителям дали время для ознакомления с новыми правилами. В августе за нарушение закона будут сначала выносить устные предупреждения. Принудительные меры применят только в случае отказа подчиниться. С осени ответственность будет наступать по новым требованиям.
В то время как на Западе ищут способы получить доступ к российским деньгам, значительные объёмы золота выводятся из-под его контроля, отмечает издание 360kuai.