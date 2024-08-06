Исследование: причины порчи мебели котами и способы их предотвращения

Почему кошки царапают мебель и как это предотвратить

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Коты, несомненно, весьма обаятельны, но их очарование может померкнуть, когда они начинают портить имущество. В исследовании, опубликованном в Frontiers in Veterinary Science, ветеринары утверждают, что это поведение зависит не только от характера животного, но и от окружающей среды и других факторов.

Фото: openverse.org by Fabian, CC BY 3.0

Опрос более 1,2 тысячи владельцев кошек показал, что чаще всего мебель портят питомцы с игривым нравом, особенно те, которые активны по ночам.

Однако даже спокойные кошки могут начать драть мебель, если в доме есть маленькие дети. Для котов это источник стресса, а стресс является главной причиной царапания.

Тем не менее, эксперты предлагают надежные методы, чтобы отучить кота портить имущество:

— разместить когтеточки в местах, где часто бывает питомец, или рядом с его любимым местом отдыха;

— использовать феромоны;

— играть с животным в охотника и добычу;

— предоставить коту надежное укрытие и пространство для игр.

Эти рекомендации основаны на ответах владельцев кошек. В будущем ветеринары планируют провести дополнительные исследования и разработать более эффективные стратегии управления поведением домашних питомцев.