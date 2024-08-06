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Нуждающиеся в опеке: 5 собачьих пород, которые без человека "чахнут на глазах"

Самые социальные и зависимые от человека собачьи породы

2:01
Зоосфера » Собаки

Собаки — социальные животные, которым для полноценной жизни и развития необходимо общение. Однако некоторым породам просто необходимо постоянное присутствие хозяина рядом, иначе они буквально чахнут на глазах.

Самые социальные и зависимые от человека собачьи породы
Фото: commons.wikimedia.org by KensukeKobayashi, CC BY-SA 4.0

Лабрадор-ретривер
Эта порода относится к категории компаньонов и преданно привязана к своему хозяину. Без регулярного общения и активных игр лабрадор становится вялым, теряет аппетит и впадает в депрессию. Представители этой породы не переносят длительное одиночество.

Кокер-спаниель
Ласковые и сообразительные кокер-спаниели отличаются крайней привязанностью к человеку. Они буквально "прикипают" к своему хозяину и очень тяжело переносят разлуку с ним. Одинокие собаки этой породы могут даже отказываться от еды.

Бигль
Бигли — жизнерадостные и активные собаки, которым необходимо постоянное внимание владельца. Оставленные в одиночестве, они могут впасть в уныние, начать громко скулить и даже портить мебель или другое имущество в доме.

Мопс
Мопсы — ласковые и нежные компаньоны, которые обожают совместные игры и прогулки с хозяином. Без регулярного общения с человеком эти собаки становятся вялыми, теряют интерес к жизни и даже могут заболеть.

Сеттер
Представители этой породы отличаются высокой эмоциональной привязанностью к хозяину и не переносят длительных разлук с ним. Оставленные одни, сеттеры могут начать скулить, разрушать вещи в доме и даже отказываться от еды.

Собаки-компаньоны, к которым относятся перечисленные породы, остро нуждаются в постоянном общении и внимании со стороны владельцев. Их одиночество может стать причиной стресса, нарушений поведения и даже серьезных заболеваний. Поэтому людям, выбирающим таких питомцев, нужно быть готовыми уделять им много времени и заботы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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