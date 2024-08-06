3 продукта, которые могут убить вашу кошку! Никогда не давайте это питомцу

Эти 3 продукта убьют вашу кошку

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторая еда, которая безопасна для человека, может быть опасна для кошек. Вот три продукта, которые строго не рекомендуется давать нашим пушистым друзьям.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov, CC BY-SA 3.0

Шоколад содержит теобромин и кофеин, которые могут быть токсичны для кошек. Даже небольшие количества шоколада могут вызывать рвоту, диарею, повышенную жажду и, в тяжелых случаях, серьёзные нарушения сердечной деятельности и судороги.

Лук и чеснок содержат вещества, называемые тиосульфатами, которые могут вызвать разрушение красных кровяных клеток у кошек, приводя к анемии. Симптомы отравления могут включать слабость, рвоту, диарею и затруднённое дыхание. Важно избегать не только лука и чеснока в чистом виде, но и продуктов, содержащих их в любом виде.

Хотя кошки любят молоко, большинство взрослых кошек имеет лактозную непереносимость. Это означает, что их организм не может правильно переваривать лактозу, содержащуюся в молоке. Употребление молочных продуктов может вызвать расстройства желудка, включая диарею и боли в животе.