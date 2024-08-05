Жители Тюмени подарили дом в деревне приюту для кошек: хозяйка столкнулась с новыми проблемами

Жительница Тюмени со 150 кошками переехала в дом, купленный на пожертвования земляков

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жительница Тюмени Марина Редайленко с детства не может пройти мимо обездоленного животного. Первую бездомную кошку она приютила 45 лет назад и с тех пор отказывает во многом себе ради бесприютных четвероногих. На данный момент у неё проживает полторы сотни хвостиков. О качестве ухода за питомцами говорит тот факт, что некоторые из них доживают до 30 лет, пишет "Мега Тюмень"

Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Не так давно Марина вместе с кошками ютилась в двух комнатах пансионата на Бабарынке и дополнительно снимала ещё одну. Неравнодушные сибиряки собрали для неё необходимую сумму, чтобы купить отдельный частный дом в деревне, но переезд не обошёлся без трудностей.

Во-первых, пришлось чинить коммуникации, во-вторых, возникли проблемы с посещением ветеринарной клиники. К сожалению не всегда можно найти автоволонтёров, в то время как добираться до лечебницы из деревни намного сложнее и дороже, а Марина ответственно подходит к вакцинации, обработке от паразитов и лечению своих подопечных.

Хозяйка частного приюта не экономит на питании кошек, ведь у многих проблемы с пищеварением, поэтому маленькая пенсия не покрывает всех её потребностей. Ей постоянно приходилось обращаться за помощью к волонтёрам, и те охотно шли навстречу женщине с огромным добрым сердцем.

Пока Марина не решается отпускать кошек гулять по двору, они не привыкли к новому месту, да и забор нуждается в ремонте. Это один из тех уникальных случаев, когда такое количество кошек получает положенный уход. Женщина постоянно моет лотки, убирает за питомцами, поэтому вокруг ни запаха, ни грязи.

На новом месте сделали пристройку, наполненную песком, куда прямо из дома ведёт маленькая дверца. Женщина регулярно меняет в этом большом кошачьем туалете песок, что совсем нелегко при том, что у неё диагностировано онкологическое заболевание в последней стадии.

Вместе с тем работ по обустройству участка ещё хватает, а вот средств и рабочих рук нет. Удалённость от города создаёт дополнительные неудобства, в том числе для тех, кто раньше оказывал ей поддержку. Возникли трудности и со сбором средств на содержание животных. Пожертвований становится всё меньше.

"Уехав из города, мы потеряли часть волонтеров. Никому теперь не хочется ехать в такую даль. Всё приходится делать самостоятельно, помощи ждать неоткуда", — не скрывая печали поделилась тюменка.

Марина очень беспокоится о своих подопечных и делает всё возможное, чтобы найти для каждого свой дом и любящего владельца. Но желающих забрать кошек не так уж много, а пожилых животных и вовсе не хотят брать.