Эксперт развенчал миф о том, что собакам нельзя давать колбасу и сосиски

Собакам можно давать колбасу в умеренных количествах

3:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Ответственный владелец всегда хочет дать собаке самое лучшее и не навредить её здоровью. Один из вопросов, которые часто мучают владельцев четвероногих — можно ли давать собаке или щенку колбасу или сосиски. Некоторые ветеринары утверждают, что для собачьего организма это яд, однако эксперт портала A-Z Animals Колби Максвелл не согласен с этим утверждением. По его словам, питомцы могут употреблять такие продукты без вреда для здоровья, но в умеренных количествах.

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Лакомство, а не еда

В целом сосиски и колбаса являются хорошим источником белка для собак, отмечает эксперт. При этом колбасные изделия ни в коем случае не могут быть основой питания животного из-за высокого содержания жира и специй.

Максвелл предупреждает, что содержание жира в некоторых колбасах и сосисках может составлять от 25 до 50%, что очень много для собаки. Избыток жира может вызвать проблемы с желудком у питомца. Также колбасные изделия слишком калорийные, поэтому собакам, ведущим малоподвижный образ жизни, грозят лишним весом и ожирением.

Соль тоже нужна собачьему организму, но в колбасе и сосисках она содержится в избыточном количестве, что может вызвать проблемы со здоровьем у собаки. Если в составе продукта есть чеснок и лук (в том числе в виде порошка), то давать его питомцу категорически нельзя: эти добавки токсичны для животного и могут вызвать несварение.

Учитывая всё это, дать собаке несколько маленьких кусочков колбасы можно, но делать её основой питания точно не следует. Как и для людей, для животного колбаса и сосиски — это просто лакомство, которым можно побаловаться время от времени.

Какую колбасу можно давать собаке

Нельзя сказать, что вся колбаса вредна для собак — это зависит от состава, отмечает эксперт. Максвелл советует давать питомцу колбасные изделия из курицы или индейки, без добавления свинины. Однако, предупреждает он, даже в них бывает много жира, натрия и специй, поэтому злоупотреблять лакомством не стоит.

Конечно же, чем больше в составе колбасы натуральных ингредиентов и меньше вредных, включая ароматизаторы, тем лучше для питомца.

Сколько колбасы можно собаке

Это зависит от размера животного. Для маленьких собак достаточно нескольких небольших кусочков. Собакам среднего и крупного размера подойдёт целая сосиска или даже две, но не больше.

Что будет с собакой, которая ест слишком много колбасы

"Передозировка" колбасными изделиями у собаки может иметь весьма неприятные последствия:

боль в животе,

раздражение кишечника,

диарея,

рвота,

обезвоживание.

Подведём итог. Колбаса и сосиски вовсе не смертельны для собак, но и полезными назвать их сложно. Время от времени можно побаловать питомца небольшой порцией лакомства, но ни в коем случае нельзя делать колбасную продукцию основой собачьего питания. Для собак лучше всего подходят наиболее диетические виды колбасы — из мяса птицы.