Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РБК: россияне совершили 12,6 миллиона заграничных поездок за первые полгода 2024 года
Советы, как выращивать ананас
Насыпной пирог с вишней: отличное сочетание рассыпчатого теста и кисло-сладких ягод
Инстасамка планирует отсудить около 3-х миллионов рублей у сети ресторанов
FIP: учёные обнаружили, что натуральный сахар 2dDR помогает бороться с облысением
Израильские акции падают на фоне угроз Ирана
Кудрявцева возмущена победой боксёра над женщиной на Олимпиаде: "Треш"
Теннисист Новак Джокович выиграл золото Олимпиады-2024
iPhone 15 Pro занял 10-е место в июльском рейтинге AnTuTu
8 способов поздравить свою собаку: полезно и питомцу и его владельцу

Подарком для собаки может быть и порция мороженого и простой поводок

2:36
Зоосфера

Многие владельцы с удовольствием празднуют дни рождения своих питомцев и часто не знают, что подарить. Есть масса способов сделать это оригинально и с пользой. Важно при поздравлении своего пушистого друга учесть рекомендации, разработанные специалистами.

Подарком для собаки может быть и порция мороженого и простой поводок
Фото: publicdomainpictures.net is licensed under Creative Commons

1. Можно угостить виновника торжества мороженым. Но это не должно быть лакомство с человеческого стола. Есть специальное мороженое для собак. Это полезное и вкусное угощение в жару.

Собачье мороженое помещается в игрушку "конг" с отверстием, в которое кладут любимое лакомство, измельченное в пюре и смешанное с кусочками фруктов.

2. Если собака достаточно социализирована, её можно взять в кафе, где разрешают посещение с животными.

3. Можно подарить адресник с гравировкой. Даже если вы уверены, что ваш питомец не потеряется, жетон с номером телефона может спасти его в случае, если это всё-таки произойдёт.

4. Охлаждающий коврик или жилет мало того что понравятся питомцу сами по себе, так ещё и помогут ему в жару. Особенно это актуально для брахицефалов — пекинесов, боксеров, бульдогов.

5. Если ваша собака не отличается послушанием и вы до сих пор не научились с ней правильно взаимодействовать, например она тянет поводок или прыгает на вас при встрече, то консультация с кинологом или специалистом по поведению будет полезна вам обоим.

6. Правильная амуниция — это не просто модный ошейник, а то, что подходит конкретной собаке и помогает хорошему контакту с хозяином и комфортна при выгуле. Такая покупка станет подарком приятным и вам и вашей собаке.

7. Если собака ест как пылесос, закашливаясь от спешки, то миска для медленного кормления поможет ей научиться правильно поглощать пищу и решить проблемы с пищеварением.

Такая посуда с мягкими зубчиками вынуждает доставать корм языком по одной грануле и замедляет процесс кормления.

8. Хорошим подарком будет даже простой поводок. Но только не рулетка. С точки зрения кинологов рулетка способствует возбуждению собаки, а побег с ней, когда она волочится следом и гремит, только способствует стрессу.

Поводок должен быть достаточно длинным, чтобы собака могла удовлетворять свою потребность нюхать. Рекомендуемая длина прогулочного поводка — 5 метров.

 

 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК

Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.

На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ
Украина объявила о банкротстве
Финансовая катастрофа: Украина объявила о банкротстве
Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
В Великобритании наблюдается рост антимигрантских волнений
"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
Последние материалы
Советы, как выращивать ананас
Насыпной пирог с вишней: отличное сочетание рассыпчатого теста и кисло-сладких ягод
Инстасамка планирует отсудить около 3-х миллионов рублей у сети ресторанов
FIP: учёные обнаружили, что натуральный сахар 2dDR помогает бороться с облысением
Израильские акции падают на фоне угроз Ирана
Кудрявцева возмущена победой боксёра над женщиной на Олимпиаде: "Треш"
Теннисист Новак Джокович выиграл золото Олимпиады-2024
Подарком для собаки может быть и порция мороженого и простой поводок
iPhone 15 Pro занял 10-е место в июльском рейтинге AnTuTu
Юрист Сивакова посоветовала проверять матримониальный статус продавца земли
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников