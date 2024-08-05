8 способов поздравить свою собаку: полезно и питомцу и его владельцу

Подарком для собаки может быть и порция мороженого и простой поводок

2:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы с удовольствием празднуют дни рождения своих питомцев и часто не знают, что подарить. Есть масса способов сделать это оригинально и с пользой. Важно при поздравлении своего пушистого друга учесть рекомендации, разработанные специалистами.

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1. Можно угостить виновника торжества мороженым. Но это не должно быть лакомство с человеческого стола. Есть специальное мороженое для собак. Это полезное и вкусное угощение в жару.

Собачье мороженое помещается в игрушку "конг" с отверстием, в которое кладут любимое лакомство, измельченное в пюре и смешанное с кусочками фруктов.

2. Если собака достаточно социализирована, её можно взять в кафе, где разрешают посещение с животными.

3. Можно подарить адресник с гравировкой. Даже если вы уверены, что ваш питомец не потеряется, жетон с номером телефона может спасти его в случае, если это всё-таки произойдёт.

4. Охлаждающий коврик или жилет мало того что понравятся питомцу сами по себе, так ещё и помогут ему в жару. Особенно это актуально для брахицефалов — пекинесов, боксеров, бульдогов.

5. Если ваша собака не отличается послушанием и вы до сих пор не научились с ней правильно взаимодействовать, например она тянет поводок или прыгает на вас при встрече, то консультация с кинологом или специалистом по поведению будет полезна вам обоим.

6. Правильная амуниция — это не просто модный ошейник, а то, что подходит конкретной собаке и помогает хорошему контакту с хозяином и комфортна при выгуле. Такая покупка станет подарком приятным и вам и вашей собаке.

7. Если собака ест как пылесос, закашливаясь от спешки, то миска для медленного кормления поможет ей научиться правильно поглощать пищу и решить проблемы с пищеварением.

Такая посуда с мягкими зубчиками вынуждает доставать корм языком по одной грануле и замедляет процесс кормления.

8. Хорошим подарком будет даже простой поводок. Но только не рулетка. С точки зрения кинологов рулетка способствует возбуждению собаки, а побег с ней, когда она волочится следом и гремит, только способствует стрессу.

Поводок должен быть достаточно длинным, чтобы собака могла удовлетворять свою потребность нюхать. Рекомендуемая длина прогулочного поводка — 5 метров.