Почему ваша кошка так странно двигается во сне? Узнайте, что ей снится

Что снится кошкам

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки проводят значительную часть времени во сне — около 12-16 часов в сутки. Во время сна кошки не только отдыхают, но и, по мнению учёных, видят интересные сны. Исследования показывают, что сновидения у кошек могут быть связаны с их повседневной деятельностью и поведением.

Фото: Wikipedia by Moyan Brenn, CC BY 2.0

Кошки, как и многие млекопитающие, имеют два основных типа сна: медленный (NREM) и быстрый (REM). Именно в фазе REM, когда глаза кошки могут двигаться под веками, происходят наиболее яркие и запоминающиеся сновидения.

Исследования показывают, что сны у кошек могут быть связаны с их охотничьими инстинктами. Часто в процессе сна кошки могут изображать действия, связанные с ловлей мышей или других мелких животных.

Кроме охоты, кошки могут видеть сны, связанные с их социальным взаимодействием. Если у кошки есть другие питомцы или она общается с людьми, эти элементы также могут присутствовать в её сновидениях.

Некоторые учёные считают, что кошки могут видеть сны, связанные с их воспоминаниями. Это может быть связано с тем, что они переживают события дня или воспоминания о знакомых местах и людях.

Например, если кошка недавно посещала новое место или встречала нового человека, эти события могут быть воспроизведены в её сновидениях.