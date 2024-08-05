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Почему ваша кошка так странно двигается во сне? Узнайте, что ей снится

Что снится кошкам

1:26
Зоосфера » Кошки

Кошки проводят значительную часть времени во сне — около 12-16 часов в сутки. Во время сна кошки не только отдыхают, но и, по мнению учёных, видят интересные сны. Исследования показывают, что сновидения у кошек могут быть связаны с их повседневной деятельностью и поведением.

Что снится кошкам
Фото: Wikipedia by Moyan Brenn, CC BY 2.0

Кошки, как и многие млекопитающие, имеют два основных типа сна: медленный (NREM) и быстрый (REM). Именно в фазе REM, когда глаза кошки могут двигаться под веками, происходят наиболее яркие и запоминающиеся сновидения. 

Исследования показывают, что сны у кошек могут быть связаны с их охотничьими инстинктами. Часто в процессе сна кошки могут изображать действия, связанные с ловлей мышей или других мелких животных.

Кроме охоты, кошки могут видеть сны, связанные с их социальным взаимодействием. Если у кошки есть другие питомцы или она общается с людьми, эти элементы также могут присутствовать в её сновидениях. 

Некоторые учёные считают, что кошки могут видеть сны, связанные с их воспоминаниями. Это может быть связано с тем, что они переживают события дня или воспоминания о знакомых местах и людях.

Например, если кошка недавно посещала новое место или встречала нового человека, эти события могут быть воспроизведены в её сновидениях.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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