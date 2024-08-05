Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чем подкормить кабачки
В России зафиксирован исторический минимум безработицы
BBC Science Focus: некоторые люди более устойчивы к старению мозга
Как приготовить варенье из черноплодной рябины с лимоном: пошаговый рецепт
Турпром: найдено идеальное место для бюджетного отдыха на Азовском море
Это самая закрытая страна, однако она участвует на Играх-2024
Оксана Самойлова раскрыла секрет долговечного брака с Джиганом
Стоматолог Хачатурова о кокосовом масле: эффективно ли оно для зубов
Нутрициолог Горин: как питание влияет на сон
Не покупайте собаку, пока не прочитаете это: три самых добрых породы

Самые добрые собаки в мире

Зоосфера » Собаки

Собаки — это не только верные друзья, но и настоящие источники любви и тепла. Некоторые породы особенно известны своей добротой и дружелюбием. 

Самые добрые собаки в мире
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

1. Лабрадор-ретривер

Лабрадоры — одна из самых популярных пород в мире, и не зря! Эти собаки известны своим дружелюбным характером и высоким уровнем интеллекта.

Они отлично ладят с детьми и другими животными, что делает их идеальными семейными питомцами. 

2. Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы — еще одна порода, которая славится своей добротой. Они очень преданные, ласковые и дружелюбные.

Эти собаки обожают проводить время с людьми и легко обучаются. Золотистые ретриверы прекрасно подходят для семей с детьми, а также могут стать отличными помощниками для людей с особыми потребностями.

3. Бульдог

Бульдоги, несмотря на свой грозный вид, имеют удивительно добрый характер. Они спокойные и преданные, любят проводить время с хозяевами и отлично ладят с детьми.

Бульдоги не требуют много физической активности, что делает их идеальными для жизни в квартире. Их добродушие и терпимость делают их прекрасными компаньонами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК

Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.

На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ
Украина объявила о банкротстве
Финансовая катастрофа: Украина объявила о банкротстве
Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
В Великобритании наблюдается рост антимигрантских волнений
"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
Последние материалы
"РЕСО-Гарантии" лишилась 17,5 млрд.рублей из-за санкций
Таиланд движется к легализации казино
Жители Башкирии и туристы возмущены платными входами в природные зоны
РБК: россияне совершили 12,6 миллиона заграничных поездок за первые полгода 2024 года
Советы, как выращивать ананас
Насыпной пирог с вишней: отличное сочетание рассыпчатого теста и кисло-сладких ягод
Инстасамка планирует отсудить около 3-х миллионов рублей у сети ресторанов
FIP: учёные обнаружили, что натуральный сахар 2dDR помогает бороться с облысением
Израильские акции падают на фоне угроз Ирана
Кудрявцева возмущена победой боксёра над женщиной на Олимпиаде: "Треш"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников