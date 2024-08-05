Ученые раскрыли секрет рекордного долголетия гренландских акул

Ученые раскрыли секрет рекордного долголетия акул

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Британские ученые провели исследование гренландских акул, чтобы понять, что лежит в основе их необычайной продолжительности жизни. Этот вид (Somniosus microcephalus) является самым долгоживущим позвоночным на планете, с продолжительностью жизни более 200, а в некоторых случаях до 500 лет, сообщает Манчестерский университет.

Фото: Animalia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 license

Ранее считалось, что их долголетие связано с холодной средой обитания. Однако эксперты обнаружили, что у этих акул обмен веществ не замедляется с возрастом, как у большинства других позвоночных. Это, вероятно, и является ключом к их долголетию.

Кроме того, исследование показало, что в теплой воде ферменты становятся более активными, что указывает на то, что метаболизм мышц акул не адаптирован к полярным условиям. В противном случае разница в активности, связанная с температурой, была бы менее заметной.

Ученые планируют провести дополнительные эксперименты, чтобы изучить, как изменения климата Земли могут повлиять на Somniosus microcephalus, а также провести анализ других типов их тканей.