Зоологи объяснили происхождение привычек кошек

Учёные объяснили, почему кошки не любят воду

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Поведение кошек и собак порой кажется нам странным. Однако учёные смогли объяснить некоторые особенности их поведения с научной точки зрения.

Фото: commons.wikimedia.org by ЛизаСимпсон, CC BY-SA 3.0

Например, почему кошки не любят воду? Дело в том, что у кошек есть инстинкт, который заставляет их избегать воды. Их мех высыхает долго, а когда он мокрый, кошкам трудно передвигаться. Кроме того, если мех не высушить вовремя, животное может переохладиться.

А почему кошки так любят потягиваться? Когда кошка потягивается, она улучшает приток крови к мышцам. Если кошка долго бездействует, её давление может снизиться, а стретчинг помогает его восстановить. Кроме того, потягивание помогает выводить токсины из организма.