Выяснилось, что еноты умеют отгадывать сложные головоломки

Енотов научили отгадывать головоломки

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американские зоологи из Университета штата Вайоминг провели исследование, в котором участвовали дикие еноты вида Procyon Lotor. Они изучали поведение животных в городе Ларами, где на улицах были размещены ящики-головоломки.

Фото: de.wikipedia.org by Darkone, CC BY-SA 2.5

Учёные отлавливали енотов, чтобы определить их пол, возраст и поставить им RFID-чипы для идентификации. Затем они наблюдали, как животные пытаются открыть ящики с лакомством.

Головоломка представляла собой фанерный короб с 12 дверцами с каждой стороны. Все дверцы были закрыты на защёлки, а за ними находилось лакомство. Сначала все дверцы открывались одинаково, но затем задачу усложнили.

Около 25% енотов справились с задачей, проявив гибкость в поведении и способность находить инновационные решения. Молодые еноты показали больший успех по сравнению со взрослыми особями, несмотря на различия в последовательности решений у отдельных животных.