Выяснилось, что еноты умеют отгадывать сложные головоломки

Американские зоологи из Университета штата Вайоминг провели исследование, в котором участвовали дикие еноты вида Procyon Lotor. Они изучали поведение животных в городе Ларами, где на улицах были размещены ящики-головоломки.
Учёные отлавливали енотов, чтобы определить их пол, возраст и поставить им RFID-чипы для идентификации. Затем они наблюдали, как животные пытаются открыть ящики с лакомством.
Головоломка представляла собой фанерный короб с 12 дверцами с каждой стороны. Все дверцы были закрыты на защёлки, а за ними находилось лакомство. Сначала все дверцы открывались одинаково, но затем задачу усложнили.
Около 25% енотов справились с задачей, проявив гибкость в поведении и способность находить инновационные решения. Молодые еноты показали больший успех по сравнению со взрослыми особями, несмотря на различия в последовательности решений у отдельных животных.
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