Учёные выявили самые умные виды животных

Самыми умными животными оказались козы, дельфины и осьминоги

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

TechInsider сообщает, что в список самых умных животных попали не только обезьяны, но и козы и осьминоги.

Фото: commons.wikimedia.org by Pseudopanax, PDM

Однако важно понимать, что невозможно определить абсолютного «умника» среди представителей животного мира.

Например, осьминоги очень любопытны и умеют решать проблемы. В одном тесте они догадались, как открыть крышку контейнера, чтобы получить лакомство внутри. В другом тесте они смогли распознать людей, проявляя позитивную реакцию к дружелюбным людям и не обращая внимания на тех, кто не был дружелюбен. Кстати, голуби тоже могут узнавать людей.

Шимпанзе считаются очень умными. Специалисты провели тест, в котором взрослым шимпанзе, подросткам-шимпанзе и студентам колледжа нужно было запомнить расположение 9 цифр на экране за одну секунду. Взрослые шимпанзе и студенты показали одинаковые результаты, а подростки-шимпанзе запомнили намного больше цифр.

Козы успешно решали проблемы, если им давали за это лакомство. Свиньи могут преодолевать лабиринты и понимать язык символов. Крысы принимают решения, а дельфины-афалины обладают такой же степенью самосознания, как и слоны.