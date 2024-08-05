Пушистый или четвероногий: какого домашнего питомца выбрать людям старшего возраста

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Идеальный компаньон для пожилых: стоит ли заводить кошку или собаку

2:27
Зоосфера

Люди старшего возраста часто задумываются о заведении домашнего животного. Питомец может стать отличным другом, помощником и даже улучшить здоровье пожилого человека. Но какого именно питомца лучше выбрать — кошку или собаку?

Преимущества кошек для пожилых

Для людей преклонного возраста кошка может стать более подходящим вариантом домашнего питомца, чем собака. Вот почему:

Меньше требуют времени и внимания. Кошки более самостоятельны, чем собаки. Они не требуют регулярных длительных прогулок и могут большую часть дня предоставлены сами себе. Это идеально подходит для пожилых, у которых могут быть проблемы со здоровьем и физической активностью.

Спокойный образ жизни. Кошки ведут более размеренный и неторопливый образ жизни, что созвучно медленному темпу пожилых людей. Они не требуют постоянной активности и могут подстраиваться под режим своего хозяина.

Меньше расходов. Содержание кошки обходится дешевле, чем собаки. Питание, ветеринарные услуги и прочие расходы на кошку ниже, что особенно актуально для пенсионеров.

Плюсы собак для пожилых

Тем не менее, собаки тоже могут быть прекрасными компаньонами для пожилых людей. Вот ключевые преимущества этих питомцев:

Поддержание активного образа жизни. Ежедневные прогулки с собакой помогают пожилым людям оставаться физически активными, что благоприятно сказывается на их здоровье.

Эмоциональная поддержка. Собаки отличаются более яркими эмоциональными привязанностями к хозяевам. Они могут повышать настроение, снижать одиночество и помогать справляться с депрессией у пожилых людей.

Чувство защищённости. Собаки могут лучше обеспечить безопасность и охрану пожилого человека, чем кошки. Это важно для одиноких пенсионеров.

В итоге, при выборе между кошкой и собакой для людей старше 60 лет, кошка может оказаться более подходящим вариантом. Она требует меньше усилий и расходов, но при этом может стать прекрасным компаньоном для пожилого человека. Однако если пенсионер активен и нуждается в большей физической и эмоциональной поддержке, то собака тоже может стать идеальным питомцем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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