Клички для собак: правила выбора имени для вашего любимца

Кличка для собаки должна быть короткой и простой

2:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как выбрать имя для собаки, чтобы оно было удобным и нравилось вам и вашему питомцу? Есть ряд моментов, которые следует учесть при выборе клички — она должна быть короткой и запоминающейся. Существует мнение, что в кличке собаки должен быть звук "р" или шипящие звуки.

Но есть и несколько общих рекомендаций:

— Выбирайте короткую кличку, состоящую из двух слогов, чтобы вам было легко её произносить. Попробуйте произнести выбранную вами кличку быстро и несколько раз, так, будто вы подзываете собаку.

— Решение о кличке принимайте коллективно, всей семьёй. Даже такие мелочи, как неправильное имя, могут повлиять на отношение к питомцу.

— Учитывайте особенности породы. Кличка для грозного мастифа не всегда подойдет для шпица, например — Буч, что в переводе означает "мясник".

Иногда имя приходит само собой, когда вы внимательно смотрите на питомца. Окрас, особенности внешности, порода, любимые занятия — все это может стать основой для клички. Например, кличкой для собаки мальчика может быть "Тайсон" для боксера, а для пушистой девочки — "Пуша".

Вы можете назвать собаку в честь того, что вас вдохновляет. Это может быть хобби, любимый фильм, книга, актёр или учёный.

Также можно вспомнить иностранные языки и выбрать что-то красивое и звучное. Например, для собаки мальчика подойдет имя "Джамп", а для девочки — "Бэлла".

Не забывайте о традиционных кличках. Например, "Пират", "Хан", "Уголёк" для мальчиков и "Клёпа", "Каштанка", "Буся" для девочек.

Можно также взять что-то из имен киношных или мультяшных собак. Например, "Бим", "Скуби", "Тотошка" для мальчиков и "Лесси", "Аста" для девочек.

Опросы показали, что в тройку популярных кличек для собак вошли: "Боня", "Джесси", "Линда" для девочек; "Ричи", "Арчи", "Граф"для мальчиков.

Если у вас породистая собака, у неё обязательно будет красивое длинное имя, но навряд ли вы будете называть её в повседневной жизни Джейми Лев Вестерос или Царь Горы Улыбка Фортуны. Стоит выбрать что-нибудь созвучное и короткое.