Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жалоб на доступность ОСАГО стало заметно меньше
Как сделать увлажняющую маску для лица из банана: простой рецепт
Убийство лидера ХАМАС и война с Ливаном ухудшили ситуацию в экономике Израиля
Магнитная буря на Земле достигла уровня G3
Депутат Госдумы заявил о предстоящей блокировке Google в России
На российском рынке недвижимости начали наблюдаться серые схемы
Польза подтягиваний для человека
Никита Ефремов признался, что счастлив от того, что жив
Белоруссия начнет строительство второй АЭС
Клички для собак: правила выбора имени для вашего любимца

Кличка для собаки должна быть короткой и простой

2:22
Зоосфера

Как выбрать имя для собаки, чтобы оно было удобным и нравилось вам и вашему питомцу? Есть ряд моментов, которые следует учесть при выборе клички — она должна быть короткой и запоминающейся. Существует мнение, что в кличке собаки должен быть звук "р" или шипящие звуки.

Но есть и несколько общих рекомендаций:

— Выбирайте короткую кличку, состоящую из двух слогов, чтобы вам было легко её произносить. Попробуйте произнести выбранную вами кличку быстро и несколько раз, так, будто вы подзываете собаку.

— Решение о кличке принимайте коллективно, всей семьёй. Даже такие мелочи, как неправильное имя, могут повлиять на отношение к питомцу.

— Учитывайте особенности породы. Кличка для грозного мастифа не всегда подойдет для шпица, например — Буч, что в переводе означает "мясник".

Иногда имя приходит само собой, когда вы внимательно смотрите на питомца. Окрас, особенности внешности, порода, любимые занятия — все это может стать основой для клички. Например, кличкой для собаки мальчика может быть "Тайсон" для боксера, а для пушистой девочки — "Пуша".

Вы можете назвать собаку в честь того, что вас вдохновляет. Это может быть хобби, любимый фильм, книга, актёр или учёный.

Также можно вспомнить иностранные языки и выбрать что-то красивое и звучное. Например, для собаки мальчика подойдет имя "Джамп", а для девочки — "Бэлла".

Не забывайте о традиционных кличках. Например, "Пират", "Хан", "Уголёк" для мальчиков и "Клёпа", "Каштанка", "Буся" для девочек.

Можно также взять что-то из имен киношных или мультяшных собак. Например, "Бим", "Скуби", "Тотошка" для мальчиков и "Лесси", "Аста" для девочек.

Опросы показали, что в тройку популярных кличек для собак вошли: "Боня", "Джесси", "Линда" для девочек; "Ричи", "Арчи", "Граф"для мальчиков.

Если у вас породистая собака, у неё обязательно будет красивое длинное имя, но навряд ли вы будете называть её в повседневной жизни Джейми Лев Вестерос или Царь Горы Улыбка Фортуны. Стоит выбрать что-нибудь созвучное и короткое.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: шокирующая статистика дезертирства ВСУ, в Ковеле город восстал против ТЦК

Русская армия в Одесской области продолжает выявлять и уничтожать ПВО/ПРО и РЛС. Каждый день там летают по 7-9 разведчиков, а затем туда летят ракеты.

На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ
Мифы о растворимом кофе, в которые многие до сих пор верят
Растворимый кофе не так уж плох: мифы и реальность о вреде и составе популярного напитка
Украине поставлен диагноз - дефолт. Кредиторы Киева могут "остаться с носом"
Финансовая катастрофа: Украина объявила о банкротстве
На аэродроме в Чугуеве уничтожены склады боеприпасов и техники ВСУ Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
В Великобритании наблюдается рост антимигрантских волнений
"Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
От фитофтороза до недостатка влаги: что делать, если помидоры чернеют на грядке
Последние материалы
Жалоб на доступность ОСАГО стало заметно меньше
Как сделать увлажняющую маску для лица из банана: простой рецепт
Убийство лидера ХАМАС и война с Ливаном ухудшили ситуацию в экономике Израиля
Магнитная буря на Земле достигла уровня G3
Депутат Госдумы заявил о предстоящей блокировке Google в России
На российском рынке недвижимости начали наблюдаться серые схемы
Польза подтягиваний для человека
Никита Ефремов признался, что счастлив от того, что жив
Кличка для собаки должна быть короткой и простой
Белоруссия начнет строительство второй АЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников