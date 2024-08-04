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Роскошь или необходимость: нужен ли кошкам и собакам кондиционер для шерсти

Ветеринары рекомендуют использовать кондиционер при мытье питомца

2:33
Зоосфера

Для правильного ухода за шерстью собаки или кота недостаточно шампуня. Чтобы шерсть была красивой и легко расчёсывалась, питомцу необходим кондиционер. Рассказываем пять причин, почему его стоит использовать.

Ветеринары рекомендуют использовать кондиционер при мытье питомца
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Что особенного в кондиционерах для животных

В целом кондиционеры для животных имеют много общего с человеческими: они поставляются в комплекте с шампунем, наносятся после мыться, помогают смягчить шерсть и сделать её красивой и блестящей.

Однако кондиционеры для животных имеют другой pH — они менее "кислотные". Поэтому человеческая косметика собакам и кошкам не подходит, так как может вызвать раздражение на шкуре.

Часто в состав средств для питомцев входят овсянка, алоэ, натуральное масло из семян дерева ши и т. д.

Почему нужно использовать кондиционеры для шерсти:

  • Они улучшают состояние кожи и шерсти. Шампуни очищают, но при этом сушат шкуру и шерсть животного. Кондиционер помогает восстановить запасы масел и жидкостей, которые вымывает шампунь.
  • Они придают блекс шерсти. Здоровое и ухоженное животное можно определить по гладкой лоснящейся шубке. Достичь такого эффекта помогут содержащиеся в кондиционерах натуральные масла и витамины.
  • Они придают объём. Такой эффект достигается за счёт гидролизованных белков и аминокислот, входящих в состав кондиционеров. Они укрепляют ость шерстинок, заставляя шубку выглядеть пышной и густой.
  • Они работают как антистатик. Как уже говорилось, шампуни вымывают естественные масла из кожи и шерсти, из-за чего шубка животного может электризоваться. Увлажняющий эффект кондиционеров, особенно тех, что содержат овёс, поможет избавиться от статического электричества.
  • Они распутывают колтуны и помогает при линьке. Кондиционеры упрощают процесс линьки, что особенно ценно для питомцев с густой шубкой. Силиконовые компоненты разгладят шерстинки, за счёт чего вам будет проще распутать колтуны на шерсти животного.

Ветеринары предупреждают, что кондиционер — дело индивидуальное. Лучше проконсультироваться со специалистом, чтобы понять, какой тип кожи у питомца и правильно подобрать уходовое средство для собаки или кошки.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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