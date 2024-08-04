Зачем нужны операции по "подтяжке кожи" у собак и кошек: в зоне риска бульдоги, ши-тцу и мейн-куны

Если у питомца проблемы с глазами, возможно ему нужна операция по подтяжке кожи

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Операции по подтяжке кожи являются настоящим спасением для некоторых пород собак, особенно для английского бульдога.

Фото: openverse.org by koczkodan, CC BY 2.0

У них веки могут закатиться и задевать роговицу, что причиняет боль и ухудшает зрение. Операции необходимы, чтобы облегчить боль и улучшить зрение.

У собак с укороченными и приплюснутыми мордами, таких как боксеры, бостон-терьеры, французские бульдоги, пекинесы, мопсы и ши-тцу, также могут быть проблемы с веками.

Симптомы заболевания в щенячьем возрасте маскируются под проблемы с поведением, поэтому вовремя определить проблему сложно.

У крупных пород кошек, таких как персы, гималайцы и сибиряки, тоже могут быть проблемы с формой век, хотя и не так часто, как у собак.

Эти несчастные животные испытывают боль при каждом моргании. Они часто щурятся, чтобы лучше видеть, но это приводит к тому, что их веки опускаются ещё больше.

Если вы замечаете, что питомец долго держит глаз закрытым, постоянно прищуривается, подергивает веком или у него заметно покраснение, необходимо обратиться за консультацией.

Операция может показаться сложной, но на самом деле она довольно безопасна и крайне важна для животных с проблемами век.