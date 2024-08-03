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Учёные объяснили, как жужжание пчёл помогает растениям: новые открытия о вибрации и опылении

Учёные объяснили, как жужжание пчёл помогает растениям

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Зоосфера

Пчелы и другие насекомые, такие как мухи и осы, создают жужжащие звуки благодаря быстрому взмаху своих маленьких крылышек. Некоторые из них могут махать крыльями до 230 раз в секунду, что и производит отчетливый звук, как сообщает Britannica.

Учёные объяснили, как жужжание пчёл помогает растениям
Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, PDM

Кроме того, шмели и некоторые другие пчелы способны издавать особое жужжание, вибрируя мышцами грудной клетки во время полета. Это необходимо для опыления "капризных" растений, которые высвобождают пыльцу только при определенной частоте вибраций. К таким растениям относятся томаты, черника и другие подобные виды.

Интересно, что если цветы томатов не дают плодов, можно попробовать вручную провести опыление, аккуратно коснувшись задней части каждого цветка включенной электрической зубной щеткой, чтобы имитировать "вибрацию пчел".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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