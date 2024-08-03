Учёные объяснили, как жужжание пчёл помогает растениям: новые открытия о вибрации и опылении

Пчелы и другие насекомые, такие как мухи и осы, создают жужжащие звуки благодаря быстрому взмаху своих маленьких крылышек. Некоторые из них могут махать крыльями до 230 раз в секунду, что и производит отчетливый звук, как сообщает Britannica.
Кроме того, шмели и некоторые другие пчелы способны издавать особое жужжание, вибрируя мышцами грудной клетки во время полета. Это необходимо для опыления "капризных" растений, которые высвобождают пыльцу только при определенной частоте вибраций. К таким растениям относятся томаты, черника и другие подобные виды.
Интересно, что если цветы томатов не дают плодов, можно попробовать вручную провести опыление, аккуратно коснувшись задней части каждого цветка включенной электрической зубной щеткой, чтобы имитировать "вибрацию пчел".
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