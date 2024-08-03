Новая фобия: москвичка нашла ядовитую беременную черную вдову в клубнике

Женщина, живущая в Новой Москве, купила клубнику на рынке. Вернувшись домой, она обнаружила в ягодах паука, который оказался беременной черной вдовой.
Предположительно, это был именно этот вид паука. Женщина поместила его в контейнер, и вскоре на свет появились паучата. Сначала она вызвала спасателей, но вскоре решила самостоятельно заботиться о пауках до тех пор, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы отдать их в зоомагазин.
Черная вдова обитает в Северной и Южной Америке, тогда как в России встречается ее родственник — каракурт. Эти пауки не проявляют агрессии к людям и кусаются только в целях самозащиты. Однако яд черной вдовы представляет опасность для человека и иногда может быть смертельным.
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