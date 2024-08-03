Новая фобия: москвичка нашла ядовитую беременную черную вдову в клубнике

Москвичка нашла ядовитую беременную черную вдову в клубнике

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Женщина, живущая в Новой Москве, купила клубнику на рынке. Вернувшись домой, она обнаружила в ягодах паука, который оказался беременной черной вдовой.

Фото: Self made File:Araña Mandaio 07-0-2006 10.jpg by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY-SA 2.5

Предположительно, это был именно этот вид паука. Женщина поместила его в контейнер, и вскоре на свет появились паучата. Сначала она вызвала спасателей, но вскоре решила самостоятельно заботиться о пауках до тех пор, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы отдать их в зоомагазин.

Черная вдова обитает в Северной и Южной Америке, тогда как в России встречается ее родственник — каракурт. Эти пауки не проявляют агрессии к людям и кусаются только в целях самозащиты. Однако яд черной вдовы представляет опасность для человека и иногда может быть смертельным.